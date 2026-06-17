Por qué no juega Phil Foden el Inglaterra vs Croacia

Este miércoles llegó el día para que Inglaterra debute en el Mundial 2026 y lo hará enfrentando a Croacia. Es un duelo de los más esperados en la fase de grupos por la calidad de jugadores que tiene cada una de las plantillas. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los que se queda fuera del equipo inglés es Phil Foden.

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¿Por qué Phil Foden no está en el Mundial?

El jugador del Manchester City no estará en el encuentro de hoy, incluso no será contemplado para esta Copa del Mundo. Y es que Thomas Tuchel decidió no elegirlo entre los 26 convocados para esta justa deportiva, por lo que en la concentración de la plantilla no fue considerado y quedó fuera de esta competencia.

En síntesis