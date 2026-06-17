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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio y dónde ver en México

Portugal, Inglaterra y Colombia son las naciones más fuertes que protagonizarán la acción HOY miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.

Cuatro partidazos captan la atención de la Copa del Mundo 2026 HOY miércoles 17 de junio
© Getty ImagesCuatro partidazos captan la atención de la Copa del Mundo 2026 HOY miércoles 17 de junio

HOY miércoles 17 de junio el futbol invade todo el planeta con equipos de cuatro continentes jugando al mismo tiempo. La acción del Mundial 2026 comienza desde temprano, en una jornada que mezcla la tradición de Europa con Portugal e Inglaterra, el poderío africano de República Democrática de Congo y Ghana, además de las sorpresas que pueden llegar a generar Panamá.

El plato fuerte para nuestra región está con el debut de Colombia y todo su arsenal ofensivo enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Será un día donde la pasión mundialista se sentirá en cuatro estadios, entre México, Estados Unidos y Canadá, uniendo a la afición bajo un mismo balón.

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PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Ghana vs. Panamá (Grupo L)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

  • Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 05:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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