Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 17 de junio y dónde ver en México

HOY miércoles 17 de junio el futbol invade todo el planeta con equipos de cuatro continentes jugando al mismo tiempo. La acción del Mundial 2026 comienza desde temprano, en una jornada que mezcla la tradición de Europa con Portugal e Inglaterra, el poderío africano de República Democrática de Congo y Ghana, además de las sorpresas que pueden llegar a generar Panamá.
El plato fuerte para nuestra región está con el debut de Colombia y todo su arsenal ofensivo enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Será un día donde la pasión mundialista se sentirá en cuatro estadios, entre México, Estados Unidos y Canadá, uniendo a la afición bajo un mismo balón.
Encuesta¿Cuál consideras el partido más atrapante del miércoles 17 de junio?
¿Cuál consideras el partido más atrapante del miércoles 17 de junio?
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PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Portugal vs. República Democrática del Congo (Grupo K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ghana vs. Panamá (Grupo L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 (jueves 18) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock