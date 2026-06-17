¿Por qué no juega Cole Palmer en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

Uno de los mejores mediocampistas que tiene el futbol inglés en la actualidad, no fue convocado al certamen internacional.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra se enfrenta a Croacia por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Thomas Tuchel llega como uno de los candidatos al título.

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En el mismo grupo están Ghana y Panamá, que juegan después, a las 17:00 hs de la CDMX. Los ingleses no dejan de ser favoritos a quedarse con el liderazgo por la jerarquía de su plantel y se espera que puedan hacer una gran frase de grupos en este torneo.

Sin embargo, una de las grandes ausencias que llama la atención es Cole Palmer. El mediocampista ha sido uno de los más destacados del último tiempo. Pero finalmente no fue convocado para el torneo. Su ausencia generó sorpresa en la previa del debut ante Croacia.

La razón de la ausencia de Palmer

Cole Palmer quedó fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026 por su irregularidad en el Chelsea, un nivel que bajó en la parte final de la temporada y algunas molestias físicas que fue arrastrando, que no le permitieron estar al 100%.

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El cuerpo técnico de Inglaterra consideró que no terminó el año en su mejor versión y eso le quitó lugar en una convocatoria muy competitiva, donde hay muchas opciones en su posición y optó por citar a otros de sus compañeros a los que veía mejor.

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