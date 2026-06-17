¿Por qué no juega Mateo Kovacic en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

El mediocampista del Manchester City no será titular ante Inglaterra en el debut de su país en el Mundial 2026.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, Inglaterra enfrenta a Croacia por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Es un duelo de alto nivel entre dos selecciones que buscan arrancar con el pie derecho en un grupo exigente, donde Croacia quiere dar la sorpresa y pelearle de igual a igual a uno de los candidatos al título.

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En ese contexto, una de las decisiones que llama la atención en el equipo croata es la ausencia de Mateo Kovačić en el once inicial. El futbolista del Manchester City no fue elegido por el entrenador y hay un motivo.

El mediocampista no es titular por una decisión meramente técnica del entrenador. Kovačić comienza el partido en el banco de suplentes, en una apuesta del cuerpo técnico por otros nombres para el arranque del encuentro de hoy.

Croacia, sin embargo, no cambia su ambición: quiere competirle a Inglaterra desde el inicio y buscar un resultado que le permita ilusionarse en el grupo. Aunque Kovačić no arranque jugando, sigue siendo una pieza importante dentro del plantel.

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Los 11 titulares de Croacia para jugar con Inglaterra

Dominik Livaković

Josip Stanišić

Josko Gvardiol

Josip Šutalo

Luka Vušković

Luka Modrić

Mario Pašalić

Martin Baturina

Petar Sučić

Ivan Perišić

Petar Musa

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