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Mundial 2026

Con Moisés Caicedo y Enner Valencia: Alineaciones de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

La Tricolor se juega la última oportunidad de meterse en los 16avos de final ante una Alemania que ya aseguró la clasificación.

Ecuador y Alemania chocan por la última jornada de Grupo E
© Getty ImagesEcuador y Alemania chocan por la última jornada de Grupo E

La Selección de Ecuador se juega todo este jueves ante Alemania. La Tricolor está obligada a ganar en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026 para clasificar y en frente tendrá a un equipo que sabe lo que es ser campeón de la Copa del Mundo, pero que también llega a este encuentro con el boleto de los 16avos de final en la mano.

Pese a ello, Julian Nagelsmann no le da descanso a sus estrellas y va con un equipo titular. Del otro lado, Sebastián Beccacece puso lo mejor que tiene a disposición para intentar conseguir la hazaña.

Alineación de Ecuador

  • Hernán Galíndez
  • Joel Ordóñez
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • Alan Franco
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Nilson Angulo
  • Enner Valencia
Foto del equipo de Ecuador antes de enfrentar a Curazao (Getty Images)

Foto del equipo de Ecuador antes de enfrentar a Curazao (Getty Images)

Alineación de Alemania

  • Manuel Neuer
  • Joshua Kimmich
  • Antonio Rüdiger
  • Jonathan Tah
  • David Raum
  • Aleksandar Pavlovic
  • Florian Wirtz
  • Jamal Musiala
  • Felix Nmecha
  • Leroy Sané
  • Kai Havertz
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Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por el Grupo E del Mundial 2026: TV y streaming online

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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