La Tricolor se juega la última oportunidad de meterse en los 16avos de final ante una Alemania que ya aseguró la clasificación.

La Selección de Ecuador se juega todo este jueves ante Alemania. La Tricolor está obligada a ganar en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026 para clasificar y en frente tendrá a un equipo que sabe lo que es ser campeón de la Copa del Mundo, pero que también llega a este encuentro con el boleto de los 16avos de final en la mano.

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Pese a ello, Julian Nagelsmann no le da descanso a sus estrellas y va con un equipo titular. Del otro lado, Sebastián Beccacece puso lo mejor que tiene a disposición para intentar conseguir la hazaña.

Alineación de Ecuador

Hernán Galíndez

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Gonzalo Plata

John Yeboah

Nilson Angulo

Enner Valencia

Foto del equipo de Ecuador antes de enfrentar a Curazao (Getty Images)

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Alineación de Alemania

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Antonio Rüdiger

Jonathan Tah

David Raum

Aleksandar Pavlovic

Florian Wirtz

Jamal Musiala

Felix Nmecha

Leroy Sané

Kai Havertz

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026