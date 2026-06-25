La Selección de Ecuador se juega todo este jueves ante Alemania. La Tricolor está obligada a ganar en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026 para clasificar y en frente tendrá a un equipo que sabe lo que es ser campeón de la Copa del Mundo, pero que también llega a este encuentro con el boleto de los 16avos de final en la mano.
Pese a ello, Julian Nagelsmann no le da descanso a sus estrellas y va con un equipo titular. Del otro lado, Sebastián Beccacece puso lo mejor que tiene a disposición para intentar conseguir la hazaña.
Alineación de Ecuador
- Hernán Galíndez
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Alan Franco
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Nilson Angulo
- Enner Valencia
Foto del equipo de Ecuador antes de enfrentar a Curazao (Getty Images)
Alineación de Alemania
- Manuel Neuer
- Joshua Kimmich
- Antonio Rüdiger
- Jonathan Tah
- David Raum
- Aleksandar Pavlovic
- Florian Wirtz
- Jamal Musiala
- Felix Nmecha
- Leroy Sané
- Kai Havertz