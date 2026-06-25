Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Alemania por el Grupo E del Mundial 2026: TV y streaming online

Se define el Grupo E de la Copa del Mundo 2026. Alemania ya se aseguró el primer lugar luego de la remontada ante Costa de Marfil por la Jornada 2, pero este jueves se verá las caras ante un necesitado Ecuador en Nueva Jersey.
La Tricolor todavía no ganó en este Mundial y no tiene margen de error: tiene que ganarle a Alemania para poder clasificar a los 16avos de final. De no hacerlo, caerá por segunda vez consecutiva en fase de grupos de la cita mundialista tras la decepción en Qatar 2022.
Este es uno de los encuentros más atractivos del día y será transmitido por TV abierta en territorio mexicano. A continuación, conoce todas las opciones para poder sintonizar el partido desde las 14:00 hs (centro de México).
Alemania se aseguró el primer lugar del Grupo E (Getty Images)
Dónde ver Ecuador vs. Alemania: TV y streaming
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- Argentina: TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Chile: Chilevision, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
- Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Peacock Premium + on Prime, FOX Network, FOX One, Peacock, Sling, Sling Orange + Sling Blue, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, ViX
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX, FOX Honduras
- Paraguay: Tigo Sports Paraguay, GEN, Trece
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
- República Dominicana: ViX, Pio Deportes
- España: RTVE Play, TVE La 1, Movistar+, DAZN Spain, DAZN Mundial