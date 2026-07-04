La disposición del calendario de esta ronda descolocó a los fanáticos, que no ocultaron su fastidio.

Comenzó el momento de la verdad en la Copa del Mundo y ha crecido de este modo seriamente el ‘rating’ de aficionados que prenden la TV para ver los partidos. Los octavos de final del Mundial 2026 ya están en disputa y los fanáticos se manifiestan eufóricos en las redes especulando con los posibles resultados y cruces.

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En las primeras horas de los octavos de final del torneo, los usuarios arrancaron a plantear una queja que se volvió reiterada en los comentarios y en las publicaciones. Los simpatizantes se preguntaron por qué solo hay dos partidos por día en esta fase de la Copa del Mundo, dado que los días se hacen más cortos sin encuentros.

En la fase de grupos, los futboleros se habían acostumbrado a ver entre cinco y seis partidos por día, y luego en dieciseisavos, a tres compromisos en cada jornada. Sin embargo, en octavos FIFA decidió planificar esta ronda de esta manera a fines logísiticos, pese a que se sabía del malestar que causaría en los ansiosos seguidores del Mundial 2026.

Cuenta regresiva para la final de la Copa del Mundo [Foto: Getty]

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Desde la organización de la Copa del Mundo han apuntado que esto se dio de este modo pues necesitaban organizar el cronograma para llegar bien a la final del 19 de julio. Así, al ser solo ocho juegos los correspondientes a los octavos de final, los repartieron en cuatro días diferentes, para ocupar suficiente cantidad de días. Por supuesto, uno por día hubiese sido mucho.

Desafortunadamente para los aficionados, el Mundial 2026 se va acabando poco a poco y cada vez queda menos. Si les parece escaso dos encuentros por día en octavos de final, en cuartos ya habrá apenas un compromiso diario, repartidos en cuatro jornadas distintas. Lo mismo se repetirá en semifinales, y lógicamente, en final y tercer puesto.

Los días y horarios de los octavos de final del Mundial 2026:

Sábado 4 de julio:

Canadá vs. Marruecos | 11.00 hora CDMX.

Paraguay vs. Francia | 15.00 hora CDMX.

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Domingo 5 de julio:

Brasil vs. Noruega | 14.00 hora CDMX.

México vs. Inglaterra | 18.00 hora CDMX.

Lunes 6 de julio:

España vs. Portugal | 13.00 hora CDMX.

Estados Unidos vs. Bélgica | 18.00 hora CDMX.

Martes 7 de julio:

Argentina vs. Egipto | 11.00 hora CDMX.

Suiza vs. Colombia | 14.00 hora CDMX.