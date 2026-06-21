Bélgica e Irán le dan inicio a la Jornada 2 en el Grupo G del Mundial 2026. Esta zona comenzó muy igualada y ambos seleccionados buscarán firmar su primera victoria en esta Copa del Mundo desde las 13:00 hs (CDMX).
El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y los Diablos Rojos parten como favoritos. El combinado comandado por Rudi García cuenta con figuras de la talla de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois o Romelu Lukaku; y todos ellos se perfilan como titulares.
Alineación de Bélgica
- Thibaut Courtois
- Brandon Mechele
- Maxim De Cuyper
- Thomas Meunier
- Nathan Ngoy
- Kevin De Bruyne
- Youri Tielemans
- Alexis Saelemaekers
- Nicolas Raskin
- Leandro Trossard
- Romelu Lukaku
Romelu Lukaku celebra con Kevin De Bruyne en el partido con Egipto (Getty Images)
Alineación de Irán
- Alireza Beiranvand
- Saleh Hardani
- Ehsan Hajisafi
- Shojae Khalilzadeh
- Hossein Kanani
- Ali Nemati
- Ramin Rezaeian
- Saman Ghoddos
- Saeid Ezatolahi
- Mohammad Mohebbi
- Mehdi Taremi
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¿Cómo llegan los dos equipos?
Tanto Bélgica como Irán repartieron puntos en sus respectivos estrenos en esta Copa del Mundo. Los Diablos Rojos vienen de igualar con Egipto por 1-1, mientras que el combinado de Medio Oriente empató 2-2 con Nueva Zelanda.