Ninguno de los dos seleccionados pudo ganar en sus respectivos estrenos y ahora van en busca de su primer triunfo en Los Angeles.

Bélgica e Irán le dan inicio a la Jornada 2 en el Grupo G del Mundial 2026. Esta zona comenzó muy igualada y ambos seleccionados buscarán firmar su primera victoria en esta Copa del Mundo desde las 13:00 hs (CDMX).

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El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y los Diablos Rojos parten como favoritos. El combinado comandado por Rudi García cuenta con figuras de la talla de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois o Romelu Lukaku; y todos ellos se perfilan como titulares.

Alineación de Bélgica

Thibaut Courtois

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Thomas Meunier

Nathan Ngoy

Kevin De Bruyne

Youri Tielemans

Alexis Saelemaekers

Nicolas Raskin

Leandro Trossard

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku celebra con Kevin De Bruyne en el partido con Egipto (Getty Images)

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Alineación de Irán

Alireza Beiranvand

Saleh Hardani

Ehsan Hajisafi

Shojae Khalilzadeh

Hossein Kanani

Ali Nemati

Ramin Rezaeian

Saman Ghoddos

Saeid Ezatolahi

Mohammad Mohebbi

Mehdi Taremi

¿Cómo llegan los dos equipos?

Tanto Bélgica como Irán repartieron puntos en sus respectivos estrenos en esta Copa del Mundo. Los Diablos Rojos vienen de igualar con Egipto por 1-1, mientras que el combinado de Medio Oriente empató 2-2 con Nueva Zelanda.