Las alineaciones de Túnez vs Japón

Túnez y Japón tendrán su segundo partido en el Mundial 2026 este sábado 20 de junio en el Estadio Monterrey. Sin embargo, una de las figuras que tendrá el conjunto nipón es Takefusa Kubo después de que el jugador terminó lesionado en el debut del equipo ante Países Bajos, por lo que se pierde este encuentro en México.
Hay que mencionar que el equipo japonés la tiene más difícil porque se enfrentan a una selección que cayó estrepitosamente en su primer juego, por lo que cambiaron de director técnico, uno que sabe qué es ganar en su primer partido en un Mundial y ante una selección campeona como lo fue Argentina en Qatar 2022 con Arabia Saudita.
A eso le sumamos que Japón además tiene la ausencia de Wataru Endo, por lo que sus estrellas pesarán por su baja. Es por esto que el estratega Hajime Moriyasu tendrá que modificar su alineación para poder cubrir la lesión de Kubo y conseguir que su equipo no pierda la clasificación después de su empate con Países Bajos.
Alineación de Túnez vs Japón
- Abdelmouhib Chamakh
- Mortadha Ben Ouanes
- Omar Rekik
- Montassar Talbi
- Yan Valery
- Elias Achouri
- Ellyes Skhiri
- Aïssa Laïdouni
- Sayfallah Ltaief
- Hannibal Mejbri
- Seifeddine Jaziri
Alineación de Japón vs Túnez
- Zion Suzuki
- Tsuyoshi Watanabe
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Ito
- Ritsu Doan
- Kaishu Sano
- Daichi Kamada
- Keito Nakamura
- Koki Ogawa
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio y dónde ver en México
En síntesis
- Takefusa Kubo se perderá el partido entre Japón y Túnez por una lesión.
- Túnez y Japón jugarán su segundo partido este sábado 20 de junio en Monterrey.
- El director técnico Hajime Moriyasu modificará la alineación de Japón ante las ausencias.