Las alineaciones de Túnez vs Japón

Túnez y Japón tendrán su segundo partido en el Mundial 2026 este sábado 20 de junio en el Estadio Monterrey. Sin embargo, una de las figuras que tendrá el conjunto nipón es Takefusa Kubo después de que el jugador terminó lesionado en el debut del equipo ante Países Bajos, por lo que se pierde este encuentro en México.

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Hay que mencionar que el equipo japonés la tiene más difícil porque se enfrentan a una selección que cayó estrepitosamente en su primer juego, por lo que cambiaron de director técnico, uno que sabe qué es ganar en su primer partido en un Mundial y ante una selección campeona como lo fue Argentina en Qatar 2022 con Arabia Saudita.

A eso le sumamos que Japón además tiene la ausencia de Wataru Endo, por lo que sus estrellas pesarán por su baja. Es por esto que el estratega Hajime Moriyasu tendrá que modificar su alineación para poder cubrir la lesión de Kubo y conseguir que su equipo no pierda la clasificación después de su empate con Países Bajos.

Alineación de Túnez vs Japón

Abdelmouhib Chamakh

Mortadha Ben Ouanes

Omar Rekik

Montassar Talbi

Yan Valery

Elias Achouri

Ellyes Skhiri

Aïssa Laïdouni

Sayfallah Ltaief

Hannibal Mejbri

Seifeddine Jaziri

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Alineación de Japón vs Túnez

Zion Suzuki

Tsuyoshi Watanabe

Shogo Taniguchi

Hiroki Ito

Ritsu Doan

Kaishu Sano

Daichi Kamada

Keito Nakamura

Koki Ogawa

Daizen Maeda

Ayase Ueda

En síntesis