Desde las 19:00 hs de la CDMX, Nueva Zelanda se enfrenta a Egipto por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en búsqueda de conseguir su primer triunfo en el torneo. Los neozelandeses dejaron buenas sensaciones en su estreno tras igualar 2-2 frente a Irán, mientras que los africanos también sumaron un punto al empatar 1-1 contra Bélgica, uno de los favoritos del Grupo G.
La segunda jornada encuentra a ambos equipos con la necesidad de ganar para dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final. Con solo una unidad en la tabla, tanto Nueva Zelanda como Egipto saben que un triunfo puede cambiar por completo el panorama.
Además, más temprano Bélgica e Irán empataron 0-0, un resultado que dejó el grupo completamente abierto. Por ahora, el Grupo G se perfila como uno de los más parejos y disputados del Mundial 2026, con los cuatro seleccionados llegando con opciones reales de clasificación.
Alineación de Nueva Zelanda para enfrentar a Egipto
- Max Crocombe
- Tim Payne
- Michael Boxall
- Liberato Cacace
- Finn Surman
- Joe Bell
- Marko Stamenic
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Callum McCowatt
- Chris Wood
Alineación de Egipto para jugar con Nueva Zelanda
- Mostafa Shoubir
- Yasser Ibrahim
- Mohamed Hany
- Ahmed Fatouh
- Emam Ashour
- Mostafa Zico
- Hamdy Fathy
- Mohanad Lashin
- Marawan Attia
- Mohamed Salah
- Omar Marmoush
En sintesis
- Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan hoy a las 19:00 horas por el Mundial 2026.
- El delantero Mohamed Salah figura en la posible alineación titular de la selección de Egipto.
- Las selecciones de Bélgica e Irán empataron 0-0 más temprano en el Grupo G.