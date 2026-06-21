El equipo de Tim Payne quiere conseguir su primer triunfo en el torneo tras el empate con Irán en la jornada 1.

Desde las 19:00 hs de la CDMX, Nueva Zelanda se enfrenta a Egipto por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en búsqueda de conseguir su primer triunfo en el torneo. Los neozelandeses dejaron buenas sensaciones en su estreno tras igualar 2-2 frente a Irán, mientras que los africanos también sumaron un punto al empatar 1-1 contra Bélgica, uno de los favoritos del Grupo G.

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La segunda jornada encuentra a ambos equipos con la necesidad de ganar para dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final. Con solo una unidad en la tabla, tanto Nueva Zelanda como Egipto saben que un triunfo puede cambiar por completo el panorama.

Además, más temprano Bélgica e Irán empataron 0-0, un resultado que dejó el grupo completamente abierto. Por ahora, el Grupo G se perfila como uno de los más parejos y disputados del Mundial 2026, con los cuatro seleccionados llegando con opciones reales de clasificación.

Alineación de Nueva Zelanda para enfrentar a Egipto

Max Crocombe

Tim Payne

Michael Boxall

Liberato Cacace

Finn Surman

Joe Bell

Marko Stamenic

Sarpreet Singh

Elijah Just

Callum McCowatt

Chris Wood

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Alineación de Egipto para jugar con Nueva Zelanda

Mostafa Shoubir

Yasser Ibrahim

Mohamed Hany

Ahmed Fatouh

Emam Ashour

Mostafa Zico

Hamdy Fathy

Mohanad Lashin

Marawan Attia

Mohamed Salah

Omar Marmoush

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