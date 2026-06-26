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Mundial 2026

¿Juegan Kylian Mbappé y Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Erling Haaland y Kylian Mbappé son las armas ofensivas de Noruega y Francia para buscar el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026.

Erling Haaland y Kylian Mbappé se llevan los reflectores del partido entre Noruega y Francia
© Getty Images / ESPECIALErling Haaland y Kylian Mbappé se llevan los reflectores del partido entre Noruega y Francia

El mismo día en el que se disputará en Uruguay vs. España en Guadalajara, México, la actividad correspondiente al Grupo I del Mundial 2026 no tiene nada que envidiar. Y es que, desde las 13:00 horas (CDMX), Noruega y Francia van a estar definiendo el liderazgo de su zona en Boston, Foxborough.

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¿Quién se quedará con el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026?

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Los galos tienen una ventaja sobre su rival de turno: a pesar de estar igualados en puntos en la primera colocación del grupo, mantienen una mejor diferencia de goles y eso les da una tranquilidad extra para este juego en el Gillette Stadium. Una igualdad los dejará como únicos líderes gracias a este aspecto.

Eso será un factor a tener en cuenta para la estrategia de los nórdicos. Erling Haaland y Alexander Sorloth deberán pujar con sus armas ofensivas para conseguir la victoria, que es la única forma de arrebatarle la primera ubicación a los últimos subcampeones mundiales en la edición de Qatar 2022.

La alineación de Noruega para enfrentar a Francia

  • Örjan Nyland
  • Marcus Pedersen
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjörn Heggem
  • David Moller Wolfe
  • Sander Berge
  • Martin Odegaard
  • Fredrik Aursnes
  • Alexander Sorloth
  • Antonio Nusa
  • Erling Haaland
  • DT: Stale Solbakken

La alineación de Francia para enfrentar a Noruega

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  • Mike Maignan
  • Jules Kounde
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Manu Kone
  • Adrien Rabiot
  • Michael Olise
  • Ousmane Dembélé
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé
  • DT: Didier Deschamps (*)

(*) Didier Deschamps hoy estará ausente en el partido entre Noruega y Francia en Boston, debido al reciente fallecimiento de su madre. Volverá a ponerse al frente de sus dirigidos en la previa del juego correspondiente a los 16avos de Final. Mientras tanto, lo reemplazará Guy Stephan, uno de sus auxiliares técnicos.

En síntesis

  • 13:00 horas (CDMX) es el inicio del partido Noruega vs. Francia en Boston.
  • Erling Haaland y Kylian Mbappé son titulares en el duelo por el Grupo I.
  • Didier Deschamps se ausenta por duelo familiar; Guy Stephan dirigirá a Francia.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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