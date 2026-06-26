¿Juegan Kylian Mbappé y Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Erling Haaland y Kylian Mbappé son las armas ofensivas de Noruega y Francia para buscar el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026.

El mismo día en el que se disputará en Uruguay vs. España en Guadalajara, México, la actividad correspondiente al Grupo I del Mundial 2026 no tiene nada que envidiar. Y es que, desde las 13:00 horas (CDMX), Noruega y Francia van a estar definiendo el liderazgo de su zona en Boston, Foxborough.

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Los galos tienen una ventaja sobre su rival de turno: a pesar de estar igualados en puntos en la primera colocación del grupo, mantienen una mejor diferencia de goles y eso les da una tranquilidad extra para este juego en el Gillette Stadium. Una igualdad los dejará como únicos líderes gracias a este aspecto.

Eso será un factor a tener en cuenta para la estrategia de los nórdicos. Erling Haaland y Alexander Sorloth deberán pujar con sus armas ofensivas para conseguir la victoria, que es la única forma de arrebatarle la primera ubicación a los últimos subcampeones mundiales en la edición de Qatar 2022.

La alineación de Noruega para enfrentar a Francia

Örjan Nyland

Marcus Pedersen

Kristoffer Ajer

Torbjörn Heggem

David Moller Wolfe

Sander Berge

Martin Odegaard

Fredrik Aursnes

Alexander Sorloth

Antonio Nusa

Erling Haaland

DT: Stale Solbakken

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La alineación de Francia para enfrentar a Noruega

Mike Maignan

Jules Kounde

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Manu Kone

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Bradley Barcola

Kylian Mbappé

DT: Didier Deschamps (*)

(*) Didier Deschamps hoy estará ausente en el partido entre Noruega y Francia en Boston, debido al reciente fallecimiento de su madre. Volverá a ponerse al frente de sus dirigidos en la previa del juego correspondiente a los 16avos de Final. Mientras tanto, lo reemplazará Guy Stephan, uno de sus auxiliares técnicos.

En síntesis

13:00 horas (CDMX) es el inicio del partido Noruega vs. Francia en Boston.

es el inicio del partido Noruega vs. Francia en Boston. Erling Haaland y Kylian Mbappé son titulares en el duelo por el Grupo I.

son titulares en el duelo por el Grupo I. Didier Deschamps se ausenta por duelo familiar; Guy Stephan dirigirá a Francia.