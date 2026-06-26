¿Juegan Kylian Mbappé y Erling Haaland? Las alineaciones de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

El mismo día en el que se disputará en Uruguay vs. España en Guadalajara, México, la actividad correspondiente al Grupo I del Mundial 2026 no tiene nada que envidiar. Y es que, desde las 13:00 horas (CDMX), Noruega y Francia van a estar definiendo el liderazgo de su zona en Boston, Foxborough.
Encuesta¿Quién se quedará con el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026?
¿Quién se quedará con el liderazgo del Grupo I del Mundial 2026?
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Los galos tienen una ventaja sobre su rival de turno: a pesar de estar igualados en puntos en la primera colocación del grupo, mantienen una mejor diferencia de goles y eso les da una tranquilidad extra para este juego en el Gillette Stadium. Una igualdad los dejará como únicos líderes gracias a este aspecto.
Eso será un factor a tener en cuenta para la estrategia de los nórdicos. Erling Haaland y Alexander Sorloth deberán pujar con sus armas ofensivas para conseguir la victoria, que es la única forma de arrebatarle la primera ubicación a los últimos subcampeones mundiales en la edición de Qatar 2022.
La alineación de Noruega para enfrentar a Francia
- Örjan Nyland
- Marcus Pedersen
- Kristoffer Ajer
- Torbjörn Heggem
- David Moller Wolfe
- Sander Berge
- Martin Odegaard
- Fredrik Aursnes
- Alexander Sorloth
- Antonio Nusa
- Erling Haaland
- DT: Stale Solbakken
La alineación de Francia para enfrentar a Noruega
- Mike Maignan
- Jules Kounde
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Kone
- Adrien Rabiot
- Michael Olise
- Ousmane Dembélé
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
- DT: Didier Deschamps (*)
(*) Didier Deschamps hoy estará ausente en el partido entre Noruega y Francia en Boston, debido al reciente fallecimiento de su madre. Volverá a ponerse al frente de sus dirigidos en la previa del juego correspondiente a los 16avos de Final. Mientras tanto, lo reemplazará Guy Stephan, uno de sus auxiliares técnicos.
En síntesis
- 13:00 horas (CDMX) es el inicio del partido Noruega vs. Francia en Boston.
- Erling Haaland y Kylian Mbappé son titulares en el duelo por el Grupo I.
- Didier Deschamps se ausenta por duelo familiar; Guy Stephan dirigirá a Francia.