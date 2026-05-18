Marcelo reacciona a la convocatoria de Neymar con Brasil para el Mundial

Este lunes Carlo Ancelotti ya dio a conocer la lista final de los 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo 2026, por lo que una de las ausencias en un prelistado era la de Neymar. El futbolista se había mostrado muy decepcionado por no ser considerado, pero en ese momento una lesión lo había dejado fuera de la Verde-amarela.

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Sin embargo, el día de hoy, el estratega italiano confirmó que el brasileño sí sería tomado en cuenta entre los elegidos, incluso dejando a algunos que se esperaba serían llamados. Ancelotti ya había mencionado que aún tenía oportunidad de ir al Mundial y con esta confirmación lo evidenció, aunque hubo alguien que llamó la atención ante este llamado.

Marcelo emocionado por Neymar

En redes sociales, Marcelo fue uno de los más emocionados con la convocatoria de Neymar al equipo que representará a Brasil en el Mundial y es que en redes sociales, el exjugador del Real Madrid compartió un video en el cual se ve que está sintonizando la lista de Ancelotti cuando sale en la pantalla Neymar, por lo que festeja su llamado.

El exfutbolista está demasiado efusivo con el llamado de su compatriota, por lo que grita y repite que estaba seguro que estaría en la convocatoria. Cabe mencionar que justamente ambos ya fueron compañeros en la Selección Brasileña, por lo que sabe realmente lo que es que “Ney” pueda seguir portando esa camiseta.

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Marcelo celebrates Neymar Jr’s call. 😁🇧🇷 pic.twitter.com/jVMGNSQbAv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

El futbolista brasileño ha sufrido mucho por las lesiones, por lo que éste podría ser su último Mundial. Es por ello que su compatriota estaría muy contento de que pudiera ser contemplado por esta escuadra y ahora estaría a sólo unas semanas de poder representar a su país como lo hizo en el Mundial de Qatar en 2022.

En síntesis

El técnico Carlo Ancelotti incluyó a Neymar en la lista final de 26 convocados de Brasil.

incluyó a en la lista final de 26 convocados de Brasil. El exfutbolista Marcelo celebró en redes sociales la convocatoria de su compatriota para el Mundial.

celebró en redes sociales la convocatoria de su compatriota para el Mundial. La lista oficial para la Copa del Mundo 2026 fue anunciada este lunes por el estratega.