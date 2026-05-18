Con Neymar a la cabeza: Los 26 convocados por Carlo Ancelotti en Brasil para el Mundial 2026

Después de un evento en el Museo del Mañana de Río de Janeiro y que fue seguido por miles de personas en sus hogares, finalmente Brasil confirmó los 26 convocados por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026: Neymar Jr dirá presente en la cita.
Brasil no gana un Mundial desde el 2002 y busca cortar la sequía de 24 años sin coronarse. Es por eso que Carlo Ancelotti llamó a Neymar, el ídolo de la gente y el crack que genera respeto entre todos los compañeros que lo acompañarán en la Copa del Mundo.
Futbolistas como Vinícius Jr, Raphinha, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick y Alisson, además de Neymar, son otros de los principales nombres de la convocatoria de Brasil de cara al Mundial 2026.
La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026
Porteros
- Alisson Becker (Liverpool)
- Ederson Moraes (Fenerbahce)
- Weverton (Gremio)
Defensas
- Danilo (Flamengo)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Bremer (Juventus)
- Roger Ibáñez (Al-Ahli)
Mediocampistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
Delanteros
- Neymar (Santos)
- Vinícius Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Rayan (Bournemouth)
- Igor Thiago (Brentford)
- Endrick (Lyon)
El calendario de Brasil en el Mundial 2026
- Jornada 1: Brasil-Marruecos el 13 de junio en el Estadio MetLife
- Jornada 2: Brasil-Haití el 19 de junio en el Lincoln Financial Field
- Jornada 3: Escocia-Brasil el 24 de junio en el Estadio Hard Rock