Con Neymar a la cabeza: Los 26 convocados por Carlo Ancelotti en Brasil para el Mundial 2026

Brasil, máximo ganador en la historia de los Mundiales, no es campeón desde 2002 y busca cortar la sequía con Carlo Ancelotti como entrenador.

Después de un evento en el Museo del Mañana de Río de Janeiro y que fue seguido por miles de personas en sus hogares, finalmente Brasil confirmó los 26 convocados por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026: Neymar Jr dirá presente en la cita.

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Brasil no gana un Mundial desde el 2002 y busca cortar la sequía de 24 años sin coronarse. Es por eso que Carlo Ancelotti llamó a Neymar, el ídolo de la gente y el crack que genera respeto entre todos los compañeros que lo acompañarán en la Copa del Mundo.

Futbolistas como Vinícius Jr, Raphinha, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick y Alisson, además de Neymar, son otros de los principales nombres de la convocatoria de Brasil de cara al Mundial 2026.

La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson Moraes (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

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Defensas

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Alex Sandro (Flamengo)

Leo Pereira (Flamengo)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Bremer (Juventus)

Roger Ibáñez (Al-Ahli)

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Delanteros

Neymar (Santos)

Vinícius Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Rayan (Bournemouth)

Igor Thiago (Brentford)

Endrick (Lyon)

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El calendario de Brasil en el Mundial 2026