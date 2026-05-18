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Mundial 2026

Con Neymar a la cabeza: Los 26 convocados por Carlo Ancelotti en Brasil para el Mundial 2026

Brasil, máximo ganador en la historia de los Mundiales, no es campeón desde 2002 y busca cortar la sequía con Carlo Ancelotti como entrenador.

Brasil buscará su sexto título en el Mundial 2026
© Getty ImagesBrasil buscará su sexto título en el Mundial 2026

Después de un evento en el Museo del Mañana de Río de Janeiro y que fue seguido por miles de personas en sus hogares, finalmente Brasil confirmó los 26 convocados por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026: Neymar Jr dirá presente en la cita.

Brasil no gana un Mundial desde el 2002 y busca cortar la sequía de 24 años sin coronarse. Es por eso que Carlo Ancelotti llamó a Neymar, el ídolo de la gente y el crack que genera respeto entre todos los compañeros que lo acompañarán en la Copa del Mundo.

Futbolistas como Vinícius Jr, Raphinha, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick y Alisson, además de Neymar, son otros de los principales nombres de la convocatoria de Brasil de cara al Mundial 2026.

La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Ederson Moraes (Fenerbahce)
  • Weverton (Gremio)

Defensas

  • Danilo (Flamengo)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Bremer (Juventus)
  • Roger Ibáñez (Al-Ahli)
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Mediocampistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)

Delanteros

  • Neymar (Santos)
  • Vinícius Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Endrick (Lyon)

El calendario de Brasil en el Mundial 2026

  • Jornada 1: Brasil-Marruecos el 13 de junio en el Estadio MetLife
  • Jornada 2: Brasil-Haití el 19 de junio en el Lincoln Financial Field
  • Jornada 3: Escocia-Brasil el 24 de junio en el Estadio Hard Rock
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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