Neymar disputará su cuarto Mundial con Brasil luego de que Carlo Ancelotti confirmara su presencia en la lista.

Carlo Ancelotti confirmó este lunes 18 de mayo la convocatoria de Neymar Jr para el Mundial 2026. Después de tanta especulación y dudas sobre la presencia del crack brasileño, finalmente el futbolista del Santos estará nuevamente en una Copa del Mundo.

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Mucho tiempo ha pasado de lo que sucedió con Brasil y Neymar en Qatar 2022. Mientras que la verdeamarelha siguió compitiendo, el crack sufrió una grave lesión que lo llevó a estar mucho tiempo en rehabilitación y a tener que readaptar su cuerpo a la alta competencia.

Es por este motivo que ya transcurrieron casi tres años de la última vez que Neymar vistió la playera de Brasil: fue el 18 de octubre de 2023, día en el que la Canarinha se enfrentó con Uruguay por las Eliminatorias Conmebol.

Neymar en el partido ante Uruguay (Getty Images)

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En aquel encuentro, Neymar se lesionó y allí sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda. El crack brasileño estuvo un año sin jugar y regresó a sumar minutos en octubre de 2024, cuando por aquel entonces estaba en Al-Hilal.

Neymar en la Selección de Brasil

Neymar es el máximo goleador en la historia de Brasil. El crack convirtió 79 goles en 128 partidos y se prepara para jugar su cuarta Copa del Mundo con la selección más ganadora en Mundiales.

Por otra parte, Neymar es el segundo futbolista con más presencias en la historia de Brasil con 128 encuentros disputados. El primero en la lista es Cafú, quien vistió la playera de la Verdeamarelha en 143 oportunidades.

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Neymar ganó dos títulos con Brasil: la Copa Confederaciones 2013 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016 e intentará coronarse por primera vez en un Mundial.

En síntesis