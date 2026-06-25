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Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio y dónde ver en México

Países Bajos y Paraguay, dos grandes protagonistas de la jornada de HOY jueves 25 de junio del Mundial 2026.

Países Bajos y Paraguay, dos grandes protagonistas de la jornada de HOY 25 de junio
© Getty Images / ESPECIALPaíses Bajos y Paraguay, dos grandes protagonistas de la jornada de HOY 25 de junio

HOY jueves 25 de junio se juegan seis partidos clave en el cierre de la Fase de Grupos del Mundial 2026. La actividad inicia con acción en la zona de Alemania y Ecuador, más tarde se define la suerte de Países Bajos y, a última hora del día, llegará la oportunidad final para la Paraguay del argentino Gustavo Alfaro.

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PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Japón vs. Suecia (Grupo F)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock (PARTIDO LOCAL)

Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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