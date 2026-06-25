Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio y dónde ver en México

HOY jueves 25 de junio se juegan seis partidos clave en el cierre de la Fase de Grupos del Mundial 2026. La actividad inicia con acción en la zona de Alemania y Ecuador, más tarde se define la suerte de Países Bajos y, a última hora del día, llegará la oportunidad final para la Paraguay del argentino Gustavo Alfaro.
Encuesta¿Logrará Paraguay clasificar a 16avos de Final del Mundial 2026?
¿Logrará Paraguay clasificar a 16avos de Final del Mundial 2026?
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PARTIDOS DEL JUEVES 25 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ (PARTIDO LOCAL)
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Japón vs. Suecia (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock (PARTIDO LOCAL)
Paraguay vs. Australia (Grupo D)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 23:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 26) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 18:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock