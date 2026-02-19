Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y en México la ilusión convive con la exigencia. El Tri será anfitrión y sabe que no alcanza solo con participar: la obligación es competir y estar a la altura. Sin embargo, el rendimiento colectivo en los últimos meses dejó más dudas que certezas.

Antes de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana tendrá dos pruebas de alto calibre. En marzo enfrentará a Portugal y Bélgica en amistosos que servirán como termómetro real. Serán partidos ideales para medir el nivel ante potencias europeas. Allí, Javier Aguirre podrá sacar conclusiones importantes de cara a la lista final.

En ese contexto, la Inteligencia Artificial se animó a proyectar cuáles serían los 26 futbolistas que el “Vasco” llevaría al Mundial. El propio entrenador reconoció recientemente que tiene “un 80% de la lista en la cabeza”, aunque dejó una advertencia contundente: la selección no es un centro de rehabilitación. Es decir, quien no esté al 100% físicamente, no irá.

En el arco, la proyección mantiene a Luis Ángel Malagón como dueño del puesto, acompañado por Raúl Rangel y la experiencia de Guillermo Ochoa. En defensa, la base estaría conformada por César Montes y Johan Vásquez como centrales titulares, con variantes como Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete y el joven Mateo Chávez.

El mediocampo tendría como eje a Edson Álvarez, junto a nombres como Luis Chávez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Erik Lira y la gran apuesta juvenil: Gilberto Mora. En ataque aparecen Raúl Jiménez y Santiago Giménez como referencias, más extremos y variantes como Roberto Alvarado, Julián Quiñones, César Huerta, Alexis Vega y Germán Berterame.

Los lesionados, el gran problema

El gran signo de interrogación pasa por el estado físico de varios futbolistas. Giménez, Álvarez, Romo y el propio Mora arrastran molestias, y si no llegan en plenitud podrían quedar fuera. Eso abriría la puerta a alternativas como Henry Martín, Diego Lainez o Érick Sánchez. Aguirre fue claro: al Mundial irán los mejores, pero también los que estén listos para competir al máximo nivel.

En síntesis