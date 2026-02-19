La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl generó controversia y lo sigue haciendo. Al margen de que ya pasaron unos cuantos días de dicho show, las críticas hacia el cantante continúan llegando y en esta ocasión se sumó Sean Strickland, el siempre polémico excampeón de UFC, quien tuvo palabras muy duras hacia el artista.

Es sabido que Strickland no es alguien que piense mucho sobre lo que va a decir, simplemente expresa lo que siente. En esta oportunidad, Sean llegó a referirse a toda la polémica de Bad Bunny y se sumó a los comentarios que no apoyaron para nada el concierto del puertorriqueño en la gran final de la competencia de futbol americano.

Los polémicos dichos de Sean Strickland sobre Bad Bunny

De hecho, Strickland expresó opiniones homofóbicas para referirse a lo que siente que está sucediendo en su país y la generación de contenido. Para quien supo dominar el peso mediano de UFC, el espectáculo está tomando tintes homosexuales cada año y eso le desagrada, no lo comparte y lo repudia de manera ferviente.

“Es tan loco que esto sea Estados Unidos ahora… Antes la NFL era el estándar de un hombre. Cada año se reúnen y piensan: ¿Cómo lo hacemos más gay? ¿por qué no traemos a un extranjero gay que ni siquiera habla inglés? Patético“, expresó Strickland en la rueda de prensa de la pelea que tendrá este sábado ante Anthony Hernández.

Lógicamente, decenas y miles de críticas recayeron sobre su persona, reafirmando la falta de respeto que vociferó por no estar de acuerdo con un show musical. Strickland no es un personaje que pida disculpas o se retracte, por lo que la historia tendrá largos capítulos mientras se busque un arrepentimiento en su persona.

