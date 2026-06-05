El astro albiceleste transita días de incertidumbre a poco del comienzo del torneo. Lo que se sabe de su situación.

La Selección Argentina se alista para un desafío muy importante en estos meses de junio y julio durante el Mundial 2026: la defensa del título de campeón. El vigente dueño de la corona tendrá serios contendientes en la lucha por su cuarta estrella, que le harán el camino muy dificultoso. Para colmo, su arribo al certamen no es el más auspicioso.

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La ‘Albiceleste’ es uno de los equipos que llega con más jugadores ‘tocados’ por inconvenientes físicos. El que más enciende las alarmas en la escuadra sudamericana es, por supuesto, Lionel Messi, que no atraviesa su mejor forma a una semana del Mundial. El capitán del seleccionado preocupa a todos en su país pensando en la gran cita.

A falta de siete días para el comienzo de la Copa del Mundo, el ’10’ arrastra una sobrecarga muscular asociada a una fatiga en el isquiotibial izquierdo. La misma le surgió en el último partido jugado con Inter Miami, ante Philadelphia Union, donde debió pedir el cambio anticipadamente. Desde entonces, le aqueja la misma dolencia en esa zona.

En esta semana de prácticas con Argentina, Lionel Messi alternó entrenamientos con el grupo con sesiones diferenciado. Todavía no ha podido completar ninguno entero junto al resto de sus compañeros, por lo que las molestias continúan allí. Si bien no se trata de una lesión grave, le impide sentirse pleno como para jugar con tranquilidad un Mundial.

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Messi en el último entrenamiento abierto de Argentina [Foto: Getty}

Lionel Messi no será titular en el amistoso de Argentina vs. Honduras:

Este sábado, Argentina se medirá ante Honduras en el primero de dos amistosos de preparación. En este partido, las dolencias no le permiten ser titular ante Honduras, donde estaría en el banco de suplentes. En la previa del partido, el DT Lionel Scaloni sostuvo que podría tener algunos minutos ingresando desde el banco de suplentes si lo notan en condiciones.

Bajo estas circunstancias, no está asegurado que inicie entre los once en el debut en el Mundial 2026, a donde apunta la mirada Leo Messi. Además, el crack no es el único jugador titular que llega entre algodones. Emiliano Martínez, Cristian Romero y Julián Álvarez también aquejan molestias y tampoco está garantizada su presencia en la primera alineación.