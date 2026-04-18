Los 18 jugadores de México en el álbum Panini

Este sábado Panini dio a conocer de manera oficial a los 18 jugadores que aparecen en la planilla de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Sin embargo, hubo muchas situaciones al respecto, porque varios de los que ahí aparecen es muy probable que no reciban llamado y los que deberían estar no fueron contemplados.

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Los 18 elegidos de Panini

En la imagen que comparten en sus redes sociales están desde luego las estampas del escudo de México, así como una foto del equipo completo. En la portería aparece Luis Ángel Malagón, en lugar de Raúl Rangel, que tomando en cuenta quien se perfilaba desde hace meses, es comprensible que se haya colocado a este arquero.

Aparecen Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo e Israel Reyes que sin duda están contemplados. Salen Carlos Rodríguez, Diego Lainez y Edson Álvarez, éstos dos últimos en duda para ir; uno por lesión y el otro porque no ha sido llamado en partidos más recientes. Orbelín Pineda y Marcel Ruiz, donde el jugador de Toluca aún no tiene lugar asegurado.

Erick Sánchez, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y César Huerta son los últimos de esta lista, pero el “Chiquito”, el “Chaquito”, el “Chucky” y sobre todo el “Chino” no tienen un espacio seguro en la lista de Javier Aguirre porque la mayoría de ellos ni ha jugado, por lo que no se actualizó del todo.

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¿Qué pasa con los seleccionados que no están?

Ante esta duda, elementos que podrían ir como “Tala” Rangel, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Brian Gutiérrez, Erik Lira serían algunos de los que aparezcan en las estampitas de las actualizaciones, por lo que éstos tendrán un costo adicional porque no completarían este álbum, sino que estarían de más.

En síntesis