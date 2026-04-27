La fiebre mundialista ya está aquí. El lanzamiento del álbum suele ser la puerta oficial al clima de la Copa del Mundo y hace algunas ediciones la FIFA y Panini se unieron para ofrecer la alternativa del álbum virtual. El Mundial 2026 no fue la excepción y los aficionados ya pueden coleccionar los cromos desde sus dispositivos electrónicos.

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Solo hace falta ingresar en la página oficial del álbum virtual de la FIFA o bien descargarse la aplicación. Todos los usuarios cuentan con sobres de bienvenida, aunque es importante mencionar que también se pueden conseguir algunos sobres extra y aquí te contamos cómo.

Menú de la aplicación del álbum virtual del Mundial 2026 (Foto: captura de pantalla de la app)

Códigos promocionales para obtener sobres gratis en el álbum virtual del Mundial 2026

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Otras formas de conseguir sobres extra

Los usuarios cuentan con otras alternativas para llenarse de sobres. Por un lado, al registrarse en la página de Coca-Cola te regalan un sobre diario, mientras que escaneando productos como el propio álbum físico o una lata de Coca-Cola también obtienes sobres.

Ahora bien, el secreto está en que no hace falta contar con esos productos de manera física, ya que si colocas la cámara de tu teléfono móvil en una imagen del álbum y el logo de Coca-Cola, ya podrás obtener la recompensa. Para ello, deberás tener dos dispositivos electrónicos. A continuación, dos imágenes que funcionan para obtener sobres.

La tapa del álbum físico del Mundial

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El logo de Coca-Cola

Los 11 jugadores elegidos de México en el álbum virtual del Mundial 2026

Al ser un álbum reducido, la versión virtual posee menos figuritas que el de papel. Por eso, hubo una limitada selección de futbolistas de la Selección Mexicana. Ellos son:

Luis Malagón

Johan Vásquez

César Montes

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Edson Álvarez

Marcel Ruíz

Hirving Lozano

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Roberto Alvarado