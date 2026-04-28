La reacción de Cruz Azul tras dejar fuera a Charly Rodríguez de Selección Mexicana

Luego de una larga espera para conocer la lista de los convocados de la Liga MX con rumbo al Mundial 2026 con Selección Mexicana, uno de los jugadores que estuvo en varias Fechas FIFA fue precisamente Carlos Rodríguez, sin embargo, cuando parecía encaminado a estar, Javier Aguirre decidió no contemplarlo en el equipo.

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De esta manera comenzaron a darse diversas teorías, la realidad es que el futbolista había tenido oportunidades, pero no pudo brillar como enCruz Azul. Incluso hay quienes mencionaron que con la llegada de Álvaro Fidalgo al conjunto Tricolor, él sería el encargado de portar ese número 8 que dejaba Charly por no estar contemplado.

Reacción de los Celestes

Ante esto, el conjunto de Cruz Azul apareció después de que se revelara esta convocatoria con la ausencia de Charly y compartió un par de fotos elogiando su capitanía. De esta manera respondió a la lista que dio a conocer el “Vasco” donde dejó fuera a un jugador que no tenía dudas de que podría ser considerado en esta justa mundialista.

También como una respuesta, apareció Erik Lira, quien sí estuvo entre los convocados y lo hizo en Instagram para apoyar a su compañero de manera pública. En sus stories colocó una de ambos con la leyenda: “A muerte con mi hermano”. A ellos se sumó Lorenzo Faravelli donde puso: “Siempre para adelante, hermano. El mejor medio de la Liga”.

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Es por ello que los aficionados celestes también se hicieron presentes e hicieron una convocatoria para pedir que fueran a dejarle mensajes de “buena vibra” al futbolista celeste, ya que haberse quedado fuera era una tristeza para él. Por lo que varios apuntaron a que se luzca en esta Liguilla con Cruz Azul para que salgan campeones.

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En síntesis