Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Manchester United se gasta 41 millones en un mediocampista que brilló en el Mundial 2026

Los Diablos Rojos sumaron otro refuerzo para el mediocampo luego de la incorporación de Andrey Santos.

Manchester United se refuerza con una figura mundialista
© Getty ImagesManchester United se refuerza con una figura mundialista

Manchester United se sigue moviendo en el mercado. Tras el fichaje fallido del brasileño Ederson, los Diablos Rojos anunciaron la incorporación de Andrey Santos -procedente del Chelsea- y ahora confirmaron la compra de un destacado mediocampista del Mundial 2026.

Estamos hablando de Youri Tielemans, capitán y pieza fundamental de Bélgica. El centrocampista abandona Aston Villa para ponerse la camiseta de Manchester United a cambio de 41 millones de euros, tal como informó el periodista Fabrizio Romano.

+ Seguinos en
Youri Tielemans celebra un gol con la camiseta de Bélgica (Getty Images)

Youri Tielemans celebra un gol con la camiseta de Bélgica (Getty Images)

Tielemans disputó todos los partidos de la Copa del Mundo con Bélgica, salvo el de cuartos de final ante España por una lesión en la entrada en calor. De hecho, Youri marcó dos goles contra Senegal para darle el agónico triunfo por 3-2 a su país en 16avos de final.

Manchester United priorizó reforzar el mediocampo

Las compras de Andrey Santos y Youri Tielemans no son casualidad. Y es que Manchester United no solo sufrió la baja de Casemiro (se marchó a Inter Miami), sino que además tampoco podrá contar con Manuel Ugarte por su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ver también

Manchester United pone la mira en Pedro Vite: la figura de Pumas que interesa en Europa

Ante este panorama, la directiva de los Diablos Rojos se movió rápido en el mercado de fichajes para poder cubrir esos huecos de cara al inicio de la próxima temporada. De esta manera, la mitad de la cancha del United quedaría conformada por Andrey Santos, Youri Tielemans y Bruno Fernandes.

En síntesis

  • Youri Tielemans: Pasó al Manchester United desde Aston Villa por 41 millones de euros.
  • Mundial 2026: El mediocampista belga marcó dos goles ante Senegal en 16avos de final.
  • Manchester United: Incorporó a Tielemans y Andrey Santos por las bajas de Casemiro y Ugarte.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones