Manchester United se gasta 41 millones en un mediocampista que brilló en el Mundial 2026

Los Diablos Rojos sumaron otro refuerzo para el mediocampo luego de la incorporación de Andrey Santos.

Manchester United se sigue moviendo en el mercado. Tras el fichaje fallido del brasileño Ederson, los Diablos Rojos anunciaron la incorporación de Andrey Santos -procedente del Chelsea- y ahora confirmaron la compra de un destacado mediocampista del Mundial 2026.

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Estamos hablando de Youri Tielemans, capitán y pieza fundamental de Bélgica. El centrocampista abandona Aston Villa para ponerse la camiseta de Manchester United a cambio de 41 millones de euros, tal como informó el periodista Fabrizio Romano.

Youri Tielemans celebra un gol con la camiseta de Bélgica (Getty Images)

Tielemans disputó todos los partidos de la Copa del Mundo con Bélgica, salvo el de cuartos de final ante España por una lesión en la entrada en calor. De hecho, Youri marcó dos goles contra Senegal para darle el agónico triunfo por 3-2 a su país en 16avos de final.

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🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪



United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.



Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Manchester United priorizó reforzar el mediocampo

Las compras de Andrey Santos y Youri Tielemans no son casualidad. Y es que Manchester United no solo sufrió la baja de Casemiro (se marchó a Inter Miami), sino que además tampoco podrá contar con Manuel Ugarte por su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ante este panorama, la directiva de los Diablos Rojos se movió rápido en el mercado de fichajes para poder cubrir esos huecos de cara al inicio de la próxima temporada. De esta manera, la mitad de la cancha del United quedaría conformada por Andrey Santos, Youri Tielemans y Bruno Fernandes.

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En síntesis