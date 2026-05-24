El centrocampista mexicano debe retornar al club inglés tras su paso a préstamo por la liga de Turquía. ¿Se queda o cambia de aires?

La campaña 2025-26 de la Premier League llegó a su fin este domingo 24 de mayo con el sorpresivo descenso de West Ham United. El equipo de Londres hizo los deberes y ganó su partido de la Jornada 38, pero la victoria de Tottenham dejó sin efecto el triunfo de los Hammers.

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De esta manera, ya es un hecho consumado que West Ham disputará el Championship (Segunda División de Inglaterra) la próxima temporada y esto repercute directamente en el futuro de Edson Álvarez.

El centrocampista de la Selección Mexicana jugó para Fenerbahce los últimos meses, pero fue en condición de cedido y el equipo turco no ejecutó la opción de compra. En este contexto, Edson debe volver a West Ham, donde tiene contrato hasta 2028.

El pase de Edson Alvarez pertenece al descendido West Ham United (Getty Images)

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¿Edson Álvarez se queda en West Ham o cambia de club?

Jugar en la Segunda División de Inglaterra supone un retroceso en la carrera de Edson Álvarez. Por eso, todo apunta a que el exjugador de América cambiará de aires de cara a la temporada 2026-27.

David Faitelson, reconocido periodista, adelantó días atrás que Rayados de Monterrey está interesado en fichar a Edson tras un decepcionante torneo Clausura 2026; mientras que otros rumores ponen a Álvarez en el radar de Ajax, equipo de Países Bajos en el que el mexicano ya destacó entre 2019 y 2023.

Todo se define después del Mundial 2026

Si bien hay muchas especulaciones, lo cierto es que entre temporada y temporada del futbol europeo se disputará la Copa del Mundo 2026 que tendrá a México como uno de los tres anfitriones. El Tri buscará hacer un buen papel y Edson es uno de los referentes del equipo, por lo que podría usar la cita mundialista como vidriera.

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En caso de que Álvarez no tenga un desempeño sobresaliente, de todas formas las opciones de Rayados y Ajax ya están sobre la mesa; pero todo parece indicar a que la decisión final llegará luego del Mundial. Es decir, a fines de julio.

En síntesis