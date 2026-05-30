Arne Slot fue despedido después de una temporada de Liverpool sin títulos y de finalizar 5° en la Premier League.

Liverpool comunicó oficialmente este sábado 30 de mayo que Arne Slot no es más el entrenador del equipo inglés. Después de una temporada discreta para los objetivos planteados por el conjunto de la Premier League y por el gasto que hicieron en el mercado, la directiva creyó que lo mejor era cambiar de DT.

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Liverpool terminó 5° en la Premier League a 25 puntos del Arsenal, el campeón. Además, los Reds quedaron eliminados en los cuartos de final de la Champions League con el PSG y no ganaron ningún título. Andoni Iraola sería el favorito a reemplazar a Arne Slot.

De acuerdo a lo informado por el periodista David Ornstein en The Athletic, la directiva del Liverpool está convencida en que Andoni Iraola es el hombre ideal para convertirse en el nuevo entrenador del equipo inglés. El técnico viene de terminar su ciclo en el Bournemouth al no renovar su contrato.

Arne Slot estuvo dos temporadas en Liverpool (Getty Images)

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Los otros candidatos que considera Liverpool

Andoni Iraola ya trabajó con el actual director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, en el Bournemouth, por lo que ambos se conocen y este detalle es fundamental para el favoritismo que tiene el entrenador español para reemplazar a Arne Slot.

Sebastian Hoeness, técnico de Stuttgart, y Pierre Sage, DT del Lens, son otros de los candidatos según David Ornstein. Sin embargo, está todo dado para que Andoni Iraola sea el nuevo entrenador del Liverpool.

El recorrido de Andoni Iraola

El español hizo un gran trabajo en el Bournemouth a lo largo de tres temporadas y en la actual terminó 6° en la Premier League. Anteriormente, Andoni Iraola trabajó tres campañas en el Rayo Vallecano, una en el Mirandés y su carrera comenzó en el AEK Larnaca de Chipre en 2018.

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En síntesis