Kylian Mbappé es uno de los goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos al igual que Lionel Messi.

Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y ya está en la semifinal del Mundial 2026. Kylian Mbappé convirtió el primer gol del partido y el capitán galo continúa haciendo historia ya que es uno de los goleadores del torneo con 8 tantos junto con Lionel Messi.

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Uno de los relatos que se generaron en esta Copa del Mundo es que se lo trata a Kylian Mbappé como un dictador e incluso los propios jugadores de Francia bromean con eso. No obstante, Didier Deschamps se encargó de negar esta versión sobre el delantero.

“Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador, que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar”, comenzó diciendo el entrenador de Francia tras la victoria contra Marruecos.

“Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca”, aseguró Didier Deschamps. Por otra parte, el futbolista de Real Madrid llevó alivio a Francia al hablar de que no tiene ninguna lesión y habló sobre el potencial de esta selección.

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Didier Deschamps y Kylian Mbappé (Getty Images)

Kylian Mbappé sobre su sustitución

“Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero no pasa nada. Yo he sido campeón del mundo, también subcampeón. Esta selección de momento no es ni campeona ni subcampeona. Así que ahora mismo no es la más fuerte”, manifestó Kylian Mbappé.

Francia espera en la semifinal por el ganador del cruce entre España y Bélgica. El partido se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio a las 13:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Dallas.

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En síntesis