¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. España por el Mundial 2026?

Francia y España se enfrentan por un lugar en la gran final del Mundial 2026. Este es el estadio que recibirá una de las semifinales más esperadas del torneo y todos los detalles del recinto.

Francia y España protagonizarán este martes uno de los partidos más importantes de lo que va del Mundial 2026. No solo se enfrentan dos selecciones que llegaron como favoritas al título, sino que además el ganador obtendrá el primer boleto a la gran final, programada para el próximo fin de semana en Nueva Jersey.

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Resulta complicado señalar a un claro candidato. Tanto franceses como españoles llegan invictos a esta instancia y han demostrado un gran nivel futbolístico durante toda la Copa del Mundo. Con planteles repletos de figuras, ambos prometen brindar un espectáculo a la altura de una semifinal mundialista.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, uno de los escenarios más modernos e imponentes de Estados Unidos. Para este compromiso, el recinto recibirá a 70.649 espectadores, quienes serán testigos del primer duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

AT&T Stadium: la sede de Francia vs. España

El AT&T Stadium, conocido durante su construcción como Dallas Cowboys Stadium, se encuentra en la ciudad de Arlington, Texas, y es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL.

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Además de albergar partidos de fútbol americano, el AT&T Stadium ha sido escenario de finales, conciertos y eventos internacionales de primer nivel. Entre ellos destaca WrestleMania 32, celebrado en 2016, que reunió a 101.763 personas, estableciendo un récord histórico de asistencia para un evento de la WWE. También recibió WrestleMania 38 en 2022, consolidándose como uno de los estadios más importantes para espectáculos deportivos y de entretenimiento.

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