El Tri superó al conjunto sudamericano en el prestigioso listado de FIFA luego de vencer a los Bafana Bafana en el debut mundialista.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026, México venció 2-0 a Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el Estadio Banorte de la Ciudad de México e inicio de una manera inmejorable el torneo, que se juega en sueño mexicano.

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Además de la alegría de haber empezado con el pie derecho en el certamen internacional, el Tri dio otra muestra de su momento tras subir un escalón en el Ranking FIFA. El detalle es que es la primera vez que el listado de selecciones se actualizará en tiempo real.

¡Triunfo en una atmósfera Incondicional 👊



Nos llevamos los primeros 3 puntos contra Sudáfrica en nuestro debut, en nuestra casa y con nuestra gente.



¡Vamooos! #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ur3o2R9OdW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Cabe recordar que esta la edición de Qatar 2022 la actualización se hacía una vez finalizado el certamen, por lo que recién tras la Final los equipos conocerían en detalles su nueva posición en en Ranking FIFA. Ahora, podrán seguir la ubicación de su país partido a partido.

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Con la victoria ante los Bafana Bafana, el conjunto tricolor sumó 13,50 puntos y alcanzó las 1700,98, superado a Colombia, que ahora es 14° con 1698,35. Además, quedó cerca de Italia, que no juega el torneo, con 1704,73, y eso será una ventaja ya que si México vence a Corea del Sur lo rebasará.

El Top 20 del Ranking FIFA tras la victoria de México

Argentina – 1877.27 España – 1874.71 Francia – 1870.70 Inglaterra – 1828.02 Portugal – 1767.85 Brasil – 1765.86 Marruecos – 1755.10 Países Bajos – 1753.57 Bélgica – 1742.24 Alemania – 1735.77 Croacia – 1714.87 Italia – 1704.73 México – 1700.98 (+13,50) Colombia – 1698.35 Senegal – 1684.07 Uruguay – 1673.07 Estados Unidos – 1671.23 Japón – 1661.58 Suiza – 1650.06 Irán – 1619.58

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial 2026?

Por la Jornada 2 del Grupo A del certamen internacional, el conjunto al mando del entrenador Javier Aguirre jugará ante Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

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En síntesis