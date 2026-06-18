México dejó atrás a Italia y Colombia: su nueva posición en el Ranking FIFA tras vencer a Corea del Sur

El Tri consiguió una victoria de oro en el Mundial 2026 y quedó a las puertas de los 10 mejores.

El Estadio Akron de Guadalajara vivió una fiesta este jueves. La Selección Mexicana se enfrentó a Corea del Sur y completó una jornada perfecta al quedarse con la victoria por 1-0 que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo A y, además, escalar varios puestos en el Ranking FIFA para quedar a las puertas del Top 10.

Publicidad

El nuevo Ranking FIFA de México

Antes de enfrentar a los asiáticos, México se encontraba el puesto 13 del Ranking con un total de 1721.78, pero la victoria le permitió conseguir 20.80 puntos en la clasificación y superar a Italia y Colombia. De esta manera, el Tri quedó a las puertas de los 10 mejores y se ubica como undécimo y a la expectativa, ya que Bélgica aún debe su partido de la segunda jornada del Mundial y, en caso de no vencer a Irán, podría cederle su lugar a los comandados por Javier Aguirre.

México ya aseguró su lugar a los 16avos de final como primero de su zona. Lo que sigue para la Selección es el próximo miércoles 24 de junio ante República Checa en el Estadio Azteca. Aunque para lo que sucede en la Copa del Mundo se tratará de un resultado anecdótico, el Tri podrá seguir aspirando a crecer en la clasificación de la entidad madre del futbol.

Así quedó México en el Ranking FIFA, superando a Italia y Colombia. (CAPTURA PANTALLA)

Publicidad

El crecimiento de México en la Copa del Mundo ha sido exponencial. Tras dominar de manera clara el inicio de la fase de grupos, el público se ilusiona con que el equipo llegue lo más lejos posible en la competencia. Cada partido ganado e instancia que avance, será una posición más que escale en el Ranking y prestigio ganado ante los ojos del planeta.

En síntesis