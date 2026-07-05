El Vasco no seguirá en el proceso del Tri y ya hay un equipo que quiere contar con sus servicios la próxima temporada.

La ilusión mexicana se terminó tras un Mundial que venía siendo perfecto. El equipo de Javier Aguirre cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final y se despidió de la competición internacional de la cuál era anfitriona.

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México no tuvo un mal partido pero tampoco mostró su mejor versión como en partidos anteriores aunque el rival tampoco fue superior pero aprovechó algunos errores que tuvo el equipo local para poder quedarse con el triunfo en tierras mexicanas.

Fue ahora, pero si pasaba después, ya se sabía que Javier Aguirre no iba a seguir en el cargo una vez que termine la competición y en que su lugar iba a asumir uno de sus auxiliares técnicos que es Rafael Márquez, al que seguramente presentarán dentro de unos días.

Mientras tanto, hay un equipo que sueña con los servicios del Vasco pensando en la próxima temporada y seguramente en los próximos días haya novedades sobre lo que pasará con él, una vez que de por finalizada su etapa en el seleccionado mexicano.

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¿Dónde iría Aguirre?

Según informó en exclusiva el periodista Fernando Cevallos durante el programa Cuadro Titular, el nombre de Javier Aguirre figura entre las principales opciones del Al Ittihad de Arabia Saudita para asumir como entrenador. Todavía no hay negociaciones.

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