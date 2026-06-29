Monedas conmemorativas de plata y oro del Mundial 2026: Precios y dónde conseguirlas en México

Las monedas conmemorativas de plata y oro del Mundial 2026 ya están disponibles en México. Estos son sus precios oficiales, las características de cada pieza y los lugares donde pueden adquirirse de forma segura.

El Banco de México (Banxico) lanzó una colección histórica de 12 monedas conmemorativas para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que se disputará en territorio mexicano junto a Estados Unidos y Canadá. Esta serie numismática combina elementos culturales mexicanos con diseños de las ciudades sede, convirtiéndose en un tesoro para coleccionistas, aficionados al futbol e inversores. A continuación, todos los detalles sobre precios, características y puntos de venta oficiales en México.

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Composición y características de la colección completa

La colección está integrada por 12 monedas: cuatro de oro con valor nominal de 25 pesos, cuatro de plata con denominación de 10 pesos y cuatro monedas bimetálicas dodecagonales de 20 pesos. Las cuatro monedas de oro están elaboradas en oro de ¼ de onza, tienen un diámetro de 23 mm, ley 0.999 y acabado espejo.

Todas las monedas incluyen el logotipo oficial de la FIFA, la leyenda de la Copa Mundial y la marca de la Casa de Moneda de México. Esta serie, acuñada por la Casa de Moneda de México, se divide en piezas de uso cotidiano y ediciones limitadas en metales preciosos.

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Precios actuales de Oro y Plata

Especialistas estiman que cada moneda de oro podría costar alrededor de 19 mil 500 pesos, ya que el precio cambiará diariamente dependiendo del valor de la onza Troy. Por su parte, la moneda de plata de una onza, con pureza Ley 0.999, ronda actualmente los 1,407 pesos en ventanillas autorizadas de Banxico y distribuidores oficiales.

Sin embargo, en el mercado secundario los precios son significativamente más elevados. En sitios de comercio electrónico y grupos de coleccionistas, la moneda de plata del Mundial 2026 ya alcanza precios de entre 3,800 y 4,300 pesos, mientras que algunas piezas de oro superan incluso los 50 mil pesos.

Diseños de las monedas por sede

La moneda Ciudad de México contiene el ajolote, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes. La moneda Monterrey tiene un jimador, un balón de futbol y al fondo los Arcos de Zapopan.

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La moneda Guadalajara incorpora un jugador de futbol y la Fuente El Crisol, una de las más emblemáticas del paseo Santa Lucía, así como el Cerro de la Silla. La moneda México tiene un balón de futbol con un jaguar, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

Dónde comprar: distribuidores oficiales autorizados

Las monedas acuñadas en oro y plata se pondrán a la venta al público en general en México a través de distribuidores autorizados de Banxico, como son la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE), entre otros. Ambos distribuidores se encuentran en Tacuba número 17, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 también podrán conseguirse en sucursales bancarias con servicio de canje, entre ellas Banorte, Banregio y BBVA México. Además, BBVA anunció que pondrá a disposición del público monedas conmemorativas de oro y plata acuñadas por la autoridad monetaria nacional.

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Condiciones de compra y límites de adquisición

Si estás en otra localidad, también puedes adquirirlas en cualquier sucursal BBVA, con una compra mínima de 180,000 MXN. Considera un costo de envío adicional y un tiempo de entrega de 5 a 7 días hábiles, sujeto a existencias.

El precio de venta de cada moneda se determina al momento de la compra considerando las características de la emisión y las condiciones de mercado aplicables. Si no eres cliente, la compra debe realizarse en efectivo y está limitada hasta el equivalente en moneda nacional de 3,000 dólares. Además, se recomienda acudir con una identificación oficial vigente.

Plataforma UbiCanjeMx para localizar disponibilidad

Banxico habilitó la plataforma UbiCanjeMX para consultar la ubicación de las sucursales bancarias donde es posible conseguir las monedas. La herramienta permite localizar puntos oficiales con disponibilidad y ayuda a evitar traslados innecesarios.

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Para utilizarla únicamente es necesario seleccionar el estado, el municipio y, de manera opcional, el código postal para visualizar las sucursales disponibles. De esta manera, los usuarios pueden conseguir las monedas al precio oficial y evitar los sobreprecios del mercado secundario.

Advertencia sobre mercado de reventa y especulación

La alta demanda ha generado un mercado paralelo alrededor de estas piezas. Algunas personas incluso llegan a formarse hasta 16 horas antes de la entrega de fichas para asegurar un lugar y luego aparecen revendedores que ofrecen las monedas a precios muy superiores.

El limitado inventario disponible provocó una fuerte especulación alrededor de las monedas conmemorativas del Mundial FIFA 2026. Por ello, la recomendación es acudir directamente a los puntos de venta oficiales y evitar las compras en el mercado de reventa.

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Disponibilidad temporal y horarios de venta

La venta de las monedas se realiza en días hábiles, de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 15:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México. Las monedas de 20 pesos comenzaron a circular a través del sistema bancario, mientras que las de oro y plata continúan distribuyéndose mediante los canales autorizados por Banxico.

La colección de 12 monedas conmemorativas del Banco de México representa una oportunidad histórica para los mexicanos al tratarse de ediciones limitadas acuñadas por la Casa de Moneda de México. La recomendación es adquirirlas únicamente en puntos de venta oficiales para garantizar su autenticidad y evitar pagar sobreprecios.

En sintesis

El Banco de México lanzó una colección histórica de 12 monedas conmemorativas por el Mundial 2026.

lanzó una colección histórica de por el Mundial 2026. Las piezas de oro tienen valor de 25 pesos , las de plata 10 pesos y las bimetálicas 20 pesos .

, las de plata y las bimetálicas . Los distribuidores oficiales autorizados son la Casa de Moneda de México y el MIDE.