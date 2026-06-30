Brasil vs. Noruega: fecha, hora y sede del partido por los octavos de final del Mundial 2026

Noruega se lo ganó en el final a Costa de Marfil y está entre los 16 mejores del Mundial 2026. En octavos se medirá con Brasil con día, fecha y hora confirmada.

Brasil ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. Noruega dio el golpe en el Estadio Dallas al vencer 2-1 a Costa de Marfil con un gol agónico de Erling Haaland y se metió entre los 16 mejores equipos del certamen. Ahora, los europeos tendrán un desafío mucho más complicado cuando enfrenten a la Verdeamarela por un lugar en los cuartos de final.

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El conjunto dirigido por Ståle Solbakken volvió a demostrar que atraviesa un gran momento. Después de una sólida fase de grupos, Noruega superó una durísima prueba ante Costa de Marfil y consiguió una clasificación histórica. El tanto decisivo de Haaland en los minutos finales desató el festejo de todo el plantel, que sueña con seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo.

Del otro lado estará Brasil, una de las máximas candidatas al título. La Canarinha buscará imponer toda su jerarquía para avanzar a la siguiente ronda, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival que llega con la confianza por las nubes y que ya demostró que puede competir de igual a igual frente a cualquier selección.

Los europeos intentarán seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística, mientras que Brasil buscará confirmar su favoritismo y dar un paso más hacia la conquista de una nueva Copa del Mundo, algo que no consiguen desde 2002.

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¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio en el New York New Jersey Stadium. El encuentro comenzará a las 14:00 hs de la CDMX y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del certamen internacional.

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