¿Dónde y en qué estadio juegan Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El recinto elegido para el tercer partido de los 16avos de final ya albergó cinco partidos de la fase de grupos.

Alemania enfrenta a Paraguay por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Los teutones fueron los líderes del Grupo E, pero sufrieron una sorpresiva derrota a manos de Ecuador en la última jornada y llegan con algunas dudas al partido de este lunes.

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La Albirroja, en cambio, fue de menos a más y terminó clasificando como tercera del Grupo D. Ahora, estos dos combinados se ven las caras desde las 14:30 hs (CDMX) en busca de meterse en octavos de final del Mundial 2026 y el estadio elegido fue el Gillette Stadium.

Detalles del Estadio Boston

El Gillette Stadium se llama oficialmente ‘Estadio de Boston‘ en el Mundial por motivos comerciales, pero está ubicado en Foxborough, en el medio de Boston y Providence. Tiene una capacidad exacta de 64.146 espectadores según la FIFA y es la casa de los New England Patriots (NFL) y los New England Revolution (MLS).

Este recinto ya albergó eventos de la FIFA y conciertos importantes, antecedentes que lo posicionaron como una sede importante para la Copa del Mundo, tanto así que le fueron designados partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de cuartos de final.

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Vista exterior del Gillette Stadium de Boston (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 que se juegan en Boston

Sábado 13 de junio de 2026: Haití 0-1 Escocia (Grupo C)

Haití Escocia (Grupo C) Martes 16 de junio de 2026: Noruega 4-1 Irak (Grupo I)

Noruega Irak (Grupo I) Viernes 19 de junio de 2026: Escocia 0-1 Marruecos (Grupo C)

Escocia Marruecos (Grupo C) Martes 23 de junio de 2026: Inglaterra 0-0 Ghana (Grupo L)

Inglaterra Ghana (Grupo L) Viernes 26 de junio de 2026: Noruega 1-4 Francia (Grupo I)

Noruega Francia (Grupo I) Lunes 29 de junio de 2026: Alemania vs. Paraguay (Ronda de 32)

(Ronda de 32) Jueves 9 de julio de 2026: Partido de Cuartos de Final (Ronda de 8)

En síntesis

14:30 hs (CDMX) es el horario del partido Alemania vs. Paraguay por 16avos.

es el horario del partido Alemania vs. Paraguay por 16avos. 64.146 espectadores es la capacidad oficial del Gillette Stadium en Foxborough.

es la capacidad oficial del Gillette Stadium en Foxborough. 29 de junio de 2026 es la fecha confirmada para este duelo mundialista.