¿Qué resultado necesita México vs. Ecuador para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026?

México recibe a Ecuador en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en busca de su clasificación a la próxima instancia.

La actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este sábado con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Desde las 19:00 hs de la CDMX, México y Ecuador se enfrentan en el Estadio Azteca por un lugar en los octavos de final del certamen más importante del futbol.

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El Tri llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la fase de grupos. Ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos y, además, terminó con un impresionante registro de cero goles recibidos, confirmando su gran solidez defensiva.

Del otro lado estará Ecuador, que logró avanzar como uno de los mejores terceros tras cosechar una victoria, un empate y una derrota. Los sudamericanos vienen con el envión anímico después de ganarle por 2-1 a Alemania en último partido.

En la previa no hay un claro favorito. Si bien México intentará hacer valer la localía y el gran momento que atraviesa, Ecuador ya demostró que puede competir ante cualquiera y buscará dar el golpe para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.

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¿Qué resultado necesita México para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026?

Si gana , clasificará directamente a los octavos de final.

, clasificará directamente a los octavos de final. Si empata al término de los 90 minutos, el partido se extenderá con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno .

al término de los 90 minutos, el partido se extenderá con . Si el empate continúa después del alargue, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales .

después del alargue, el clasificado se definirá mediante . Si pierde en el tiempo reglamentario, quedará eliminado del Mundial 2026

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