¿Qué resultado necesita México vs. Ecuador para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026?

La actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa este sábado con uno de los partidos más atractivos de la jornada. Desde las 19:00 hs de la CDMX, México y Ecuador se enfrentan en el Estadio Azteca por un lugar en los octavos de final del certamen más importante del futbol.
El Tri llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la fase de grupos. Ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos y, además, terminó con un impresionante registro de cero goles recibidos, confirmando su gran solidez defensiva.
Del otro lado estará Ecuador, que logró avanzar como uno de los mejores terceros tras cosechar una victoria, un empate y una derrota. Los sudamericanos vienen con el envión anímico después de ganarle por 2-1 a Alemania en último partido.
En la previa no hay un claro favorito. Si bien México intentará hacer valer la localía y el gran momento que atraviesa, Ecuador ya demostró que puede competir ante cualquiera y buscará dar el golpe para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.
¿Qué resultado necesita México para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026?
- Si gana, clasificará directamente a los octavos de final.
- Si empata al término de los 90 minutos, el partido se extenderá con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.
- Si el empate continúa después del alargue, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.
- Si pierde en el tiempo reglamentario, quedará eliminado del Mundial 2026
En sintesis
- México clasificará directo a octavos de final únicamente si consigue la victoria ante Ecuador.
- La prórroga de dos tiempos de 15 minutos se disputará si hay empate en 90 minutos.
- Una tanda de penales decidirá al clasificado si la igualdad persiste tras el tiempo extra.