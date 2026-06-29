¿Por qué no juega Raphinha en Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

El futbolista del Barcelona se lesionó ante Haití en el segundo partido y todavía no está disponible para jugar.

Brasil afronta un compromiso decisivo este lunes frente a Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. Desde las 11:00 (hora de la CDMX), el equipo dirigido por Carlo Ancelotti buscará el pase a los octavos de final en un encuentro donde no existe margen de error.

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Una derrota significará la eliminación de la Verdeamarela y el final del sueño de volver a conquistar el título del mundo, un objetivo que persigue desde hace 24 años. La última vez que Brasil levantó la Copa del Mundo fue en Corea-Japón 2002 y, desde entonces, acumuló varias decepciones en su intento por recuperar el trono.

Del otro lado estará una selección japonesa que volvió a demostrar por qué se ganó el respeto del futbol internacional. En los últimos Mundiales sorprendió eliminando o complicando a varias potencias y, en esta edición, ya dio una muestra de su crecimiento tras rescatar un valioso empate frente a Países Bajos. Por eso, Brasil sabe que no tendrá un rival sencillo y deberá mostrar su mejor versión para avanzar de ronda.

Sin embargo, Carlo Ancelotti recibió una mala noticia en la previa del partido, ya que no podrá contar con una de las principales figuras del plantel: Raphinha. El extremo del Barcelona sufrió una lesión durante el encuentro frente a Haití, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, y quedó automáticamente descartado para este compromiso.

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¿Qué lesión tiene Raphinha?

Luego de someterse a los estudios médicos correspondientes, el cuerpo médico de la selección brasileña confirmó que Raphinha padece una lesión muscular en el muslo derecho. La dolencia le impidió entrenarse con normalidad durante los últimos días y, tras evaluar su evolución, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar que el problema se agrave.

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