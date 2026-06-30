¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?

Francia y Suecia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto galo es el gran favorito a avanzar.

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por el segundo partido del día por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto galo es el claro favorito a avanzar a los octavos de final, pero deberá demostrarlo en el campo ante un rival que no tiene nada que perder.

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El juego entre Francia y Suecia comienza a las 15:00hs (Ciudad de México). El equipo de Didier Deschamps clasificó como líder del Grupo I, mientras que Suecia lo hizo luego de terminar como uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo.

¿Dónde juegan Francia y Suecia?

El partido entre Francia y Suecia se lleva a cabo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, más conocido como Estadio MetLife. El recinto de los Estados Unidos tiene una capacidad para 80,633 espectadores y aquí es donde se jugará la gran final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio.

La construcción del recinto inició en septiembre del 2007 y su inauguración fue registrada exactamente el 10 de abril del 2010. Es uno de los estadios más modernos de este certamen y aquí es donde juegan habitualmente los New York Giants y los New Jersey Jets de la NFL.

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Este estadio también ha sido protagonista de otros partidos como por ejemplo la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG o la final de la Copa América Centenario 2016 entre Chile y Argentina.

Todos los partidos que se disputan en el Estadio MetLife

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos – Grupo C)

Brasil vs. Marruecos (Fase de Grupos – Grupo C) Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I)

Francia vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I) Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I)

Noruega vs. Senegal (Fase de Grupos – Grupo I) Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos – Grupo E)

Ecuador vs. Alemania (Fase de Grupos – Grupo E) Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos – Grupo L)

Panamá vs. Inglaterra (Fase de Grupos – Grupo L) Martes 30 de junio de 2026: Francia vs. Suecia (Ronda de 32)

Francia vs. Suecia (Ronda de 32) Domingo 5 de julio de 2026: Partido de Octavos de final (Ronda de 16)

Partido de Octavos de final (Ronda de 16) Domingo 19 de julio de 2026: Final del Mundial

En síntesis

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio a las 15:00 horas (CDMX) en la ronda de dieciseisavos de final.

se enfrentan este martes 30 de junio a las 15:00 horas (CDMX) en la ronda de dieciseisavos de final. El compromiso de eliminación directa se disputa en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford.

(MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford. El moderno recinto cuenta con una capacidad para 80,633 espectadores y es la sede elegida para albergar la gran final del torneo.