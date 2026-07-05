En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, México e Inglaterra entregaron uno de los partidos más calientes y disputados hasta el momento en el torneo. Y en el medio hubo muchas acciones que dieron que hablar para todo aquel que siguió el juego.
Y una de ellas fue el penal que se le concedió al Tri a los 67 minutos, cuando Harry Kane le pateó el pie a Brian Gutiérrez en la disputa del balón. El árbitro Alireza Faghani fue llamado por el VAR y, tras recibir la jugada, cobró penal y Raúl Jiménez lo cambió por gol.
La opinión del comentarista en transmisión oficial luego del penal cobrado a MÉXICO para el 3-2. 🗣️✍️ pic.twitter.com/8YgIVmvT5y— Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 6, 2026
Esta decisión despertó una ola de análisis y opiniones, sobre todo por si ese contacto era una infracción o una mera disputa por el esférico. Quien no quedó conforme desde Argentina fue el comentarista Diego Latorre, quien fue contundente para referisrse a la jugada.
“Es un penal inventado por el árbitro y el VAR“, fueron las palabras que esbozó el ex futbolista, entendiendo que ese roce entre los jugadores no amerita ser sancionado como penal y mucho menos que el videoarbitraje revise la jugada para ser revisada.
México quedó eliminado del Mundial 2026
Pese a que el conjunto nacional quedó a tiro en el marcador y tuvo más de 20 minutos para empatar, finalmente no hubo más goles y quedó eliminado del torneo en Octavos de Final, un techo que sigue estando presente desde hace casi 40 años.
En síntesis
- Mundial 2026: México e Inglaterra se enfrentaron por los Octavos de Final.
- Minuto 67: Raúl Jiménez anotó un penal tras revisión del árbitro y VAR.
- Diego Latorre: el comentarista argentino declaró que el penal sancionado fue inventado.