Comentaristas argentinos cuestionaron el penal que le dieron al Tri para marcar el 2-3 ante los Three Lions por el certamen internacional.

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, México e Inglaterra entregaron uno de los partidos más calientes y disputados hasta el momento en el torneo. Y en el medio hubo muchas acciones que dieron que hablar para todo aquel que siguió el juego.

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Y una de ellas fue el penal que se le concedió al Tri a los 67 minutos, cuando Harry Kane le pateó el pie a Brian Gutiérrez en la disputa del balón. El árbitro Alireza Faghani fue llamado por el VAR y, tras recibir la jugada, cobró penal y Raúl Jiménez lo cambió por gol.

La opinión del comentarista en transmisión oficial luego del penal cobrado a MÉXICO para el 3-2. 🗣️✍️ pic.twitter.com/8YgIVmvT5y — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 6, 2026

Esta decisión despertó una ola de análisis y opiniones, sobre todo por si ese contacto era una infracción o una mera disputa por el esférico. Quien no quedó conforme desde Argentina fue el comentarista Diego Latorre, quien fue contundente para referisrse a la jugada.

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“Es un penal inventado por el árbitro y el VAR“, fueron las palabras que esbozó el ex futbolista, entendiendo que ese roce entre los jugadores no amerita ser sancionado como penal y mucho menos que el videoarbitraje revise la jugada para ser revisada.

México quedó eliminado del Mundial 2026

Pese a que el conjunto nacional quedó a tiro en el marcador y tuvo más de 20 minutos para empatar, finalmente no hubo más goles y quedó eliminado del torneo en Octavos de Final, un techo que sigue estando presente desde hace casi 40 años.

En síntesis

Mundial 2026: México e Inglaterra se enfrentaron por los Octavos de Final.

México e Inglaterra se enfrentaron por los Octavos de Final. Minuto 67: Raúl Jiménez anotó un penal tras revisión del árbitro y VAR.

Raúl Jiménez anotó un penal tras revisión del árbitro y VAR. Diego Latorre: el comentarista argentino declaró que el penal sancionado fue inventado.