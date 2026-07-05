Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Narradores de Argentina cuestionan el penal a México ante Inglaterra: “Es un penal inventado por el árbitro y el VAR”

Comentaristas argentinos cuestionaron el penal que le dieron al Tri para marcar el 2-3 ante los Three Lions por el certamen internacional.

Desde Argentina cuestionaron el penal que le dieron a México para marcar el 2-3 ante Inglaterra
© Getty ImagesDesde Argentina cuestionaron el penal que le dieron a México para marcar el 2-3 ante Inglaterra

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, México e Inglaterra entregaron uno de los partidos más calientes y disputados hasta el momento en el torneo. Y en el medio hubo muchas acciones que dieron que hablar para todo aquel que siguió el juego.

Y una de ellas fue el penal que se le concedió al Tri a los 67 minutos, cuando Harry Kane le pateó el pie a Brian Gutiérrez en la disputa del balón. El árbitro Alireza Faghani fue llamado por el VAR y, tras recibir la jugada, cobró penal y Raúl Jiménez lo cambió por gol.

+ Seguinos en

Esta decisión despertó una ola de análisis y opiniones, sobre todo por si ese contacto era una infracción o una mera disputa por el esférico. Quien no quedó conforme desde Argentina fue el comentarista Diego Latorre, quien fue contundente para referisrse a la jugada.

Es un penal inventado por el árbitro y el VAR“, fueron las palabras que esbozó el ex futbolista, entendiendo que ese roce entre los jugadores no amerita ser sancionado como penal y mucho menos que el videoarbitraje revise la jugada para ser revisada.

México quedó eliminado del Mundial 2026

Pese a que el conjunto nacional quedó a tiro en el marcador y tuvo más de 20 minutos para empatar, finalmente no hubo más goles y quedó eliminado del torneo en Octavos de Final, un techo que sigue estando presente desde hace casi 40 años.

Ver también

Cuándo asume Rafael Márquez como DT de México tras la eliminación del Mundial 2026

En síntesis

  • Mundial 2026: México e Inglaterra se enfrentaron por los Octavos de Final.
  • Minuto 67: Raúl Jiménez anotó un penal tras revisión del árbitro y VAR.
  • Diego Latorre: el comentarista argentino declaró que el penal sancionado fue inventado.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones