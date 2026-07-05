El 'Tri' tendrá nuevo entrenador luego de quedarse fuera de la Copa del Mundo. Todos los detalles.

La Selección Mexicana finalizó, de manera totalmente injusta, su participación en un torneo donde mereció llegar más lejos: quedó eliminada en octavos de final del Mundial 2026. Habiendo sido ampliamente mejor que su rival, el ‘Tri’ volvió a quedarse con las manos vacías y se lamentará profundamente las ocasiones desperdiciadas en el juego.

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Luego de quedar afuera de la Copa del Mundo, la escuadra nacional sostendrá el proyecto que lo llevó a competir, pero tendrá una modificación sustancial en la esctructura. Cambiará de entrenador: Javier Aguirre dejará de ser el DT del ‘Tri’ ahora que culminó el camino de México. El ‘Vasco’ no continuará al frente del seleccionado mayor.

Este movimiento no se trata de una decisión espontánea del experimentado estratega, sino algo que estaba estipulado desde hace tiempo. Rafael Márquez será el nuevo técnico de México, en reemplazo de Aguirre. Tras haber sido ayudante de campo de Javier, tendrá ahora el desafío de sucederlo como estratega principal.

Márquez será el sucesor de Aguirre [Foto: Getty]

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La designación forma parte del proyecto institucional a largo plazo delineado desde 2024: cuando asumió el Vasco, se había arreglado que post-Mundial lo sustituía Rafa Márquez. Así lo había oficializado la Federación Mexicana, que ante los medios había confirmado que el acuerdo contemplaba esa continuidad con cambio de líder.

Cuando Aguirre fue presentado como seleccionador de México tras aquella Copa América, Duilio Davino fue quien ratificó el “doble-proceso” con enroque de técnicos. En esa rueda mediática, el directivo de la FMF señaló que Javier estaría al mando hasta el Mundial 2026, y luego dejaría su cargo para pasarle las riendas a su auxiliar.

Bajo estas circunstancias, Rafael Márquez iniciará de inmediato su gestión como timonel de la Selección Mexicana. El contrato contempla que apenas finalizada la Copa del Mundo, entra en vigencia su dirección técnica. El primer torneo oficial que tendrá que conducir el ex Barca será la Concacaf Nations League, que inicia en septiembre.

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De este modo, México continuará una misma línea de trabajo solo variando el intérprete, con un plantel que ya conoce la forma de entrenar y de pensar de Rafa Márquez. Según establece el vínculo firmado entre el nuevo DT y la Federación, su conducción se extenderá hasta el Mundial 2030, a la espera de que los resultados acompañen el proceso.