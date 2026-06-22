El astro argentino realizó otro histórico partido en el certamen internacional de Norteamérica tras la victoria de la Albiceleste ante los europeos.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo J de la Copa del Mundo 2026, Argentina no dejó dudas y derrotó 2-0 con mucha autoridad a Austria gracias a las dos anotaciones de Lionel Messi. Tras un gran partido, el delantero de cais 39 años se convirtió en solitario en el máximo goleador del torneo.

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Tras su hat-trick ante Argelia, el jugador de Inter Miami igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador del torneo con 16 dianas. Ahora, con dos goles más, superó al teutón y llegó a las 18 anotaciones. El brasileño Ronaldo cierra el podio con 15, pero es probable que Kylian Mbappé, con 14 al igual que Gerd Müller, lo supere en cualquier momento.

Pero Messi no solo le arrebató esta estadística al germano, si no que Klose también perdió el récord de ser el jugador con más victorias en el torneo. El ex jugador tenía 17 victorias en 24 partidos. Ahora, el jugador argentino alcanzó las 18 en 28 encuentros.

🔝Lionel Messi 🐐se convirtió en soledad en el jugador con más victorias en la historia de la Copa del Mundo 🏆.



🆕Messi ganó 18 de 28 partidos



👉Superó a Klose 🇩🇪 que ganó 17 de 24 partidos — Silvio Maverino (@mavegol) June 22, 2026

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Lo hecho por la estrella nacida en Argentina no termina ahí, porque alcanzó otro récord, el de marcar en partidos mundialistas de manera consecutivas. Tras su doblete ante Austria, el jugador lleva 6 partidos al hilo marcando, con la posibilidad de quedar en solitario el sábado cuando enfrente a Jordania.

La Pulga igualó al brasileño Jairzinho, que lo logró en el Mundial de México 1970 y al francés Just Fontaine, que lo hizo en la edición de Suecia 1958. De esta manera, el argentino, a dos días de cumplir años, sigue batiendo récords en el principal torneo de futbol del mundo.

¿Cuándo y contra quién vuelve aj ugar Argentina por el Mundial 2026?

De cara al cierre de la zona, el equipo al mando de Lionel Scaloni jugará por la Jornada 3 del Grupo J ante Jordania el próximo sábado 27 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Dallas.

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En síntesis