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MUNDIAL 2026

Así quedó la tabla de máximos goleadores de la historia de los mundiales tras el doblete de Lionel Messi ante Austria

El astro argentino volvió a marcar tras su hat-trick ante Argelia y es el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos.

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de los mundiales.
© Getty ImagesLionel Messi es el máximo goleador de la historia de los mundiales.

Lionel Andrés Messi sigue haciendo historia a sus 38 años, casi 39, en lo que es una carrera que parece no tener techo. El capitán de la Selección Argentina, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, venía de firmar una actuación estelar con un triplete en la victoria por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026.

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Gracias a esos tres goles, Messi había alcanzado a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, igualando una marca que durante años parecía inalcanzable. Sin embargo, el astro argentino no se conformó con eso y volvió a decir presente en el marcador.

Este lunes, en el segundo partido del certamen ante Austria, Lionel Messi volvió a convertir y sumó dos nuevos goles a su cuenta personal en la historia de los Mundiales. Con esta anotación, La Pulga pasó a liderar en soledad la tabla de máximos goleadores de la competencia más importante del planeta futbol.

El presente del capitán argentino lo mantiene en la cima absoluta, aunque detrás aparece Kylian Mbappé como uno de los principales perseguidores. El delantero francés ya acumula 14 goles en Copas del Mundo y continúa al acecho en esta histórica pelea por el récord.

La tabla de goleadores de los Mundiales

Pos.JugadorSelecciónGolesPartidos
1Lionel MessiArgentina1828
2Miroslav KloseAlemania1624
3Ronaldo NazárioBrasil1519
4Gerd MüllerAlemania1413
5Kylian MbappéFrancia1415
6Just FontaineFrancia136
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Mientras Lionel Messi tiene 17 goles en mundiales, los que anotó Cristiano Ronaldo

En sintesis

  • Lionel Messi se convirtió en el único máximo goleador histórico de los Mundiales.
  • El capitán argentino anotó un gol este lunes frente a Austria.
  • El delantero francés Kylian Mbappé acumula actualmente 14 goles en Copas del Mundo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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