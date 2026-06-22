Así quedó la tabla de máximos goleadores de la historia de los mundiales tras el doblete de Lionel Messi ante Austria

Lionel Andrés Messi sigue haciendo historia a sus 38 años, casi 39, en lo que es una carrera que parece no tener techo. El capitán de la Selección Argentina, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, venía de firmar una actuación estelar con un triplete en la victoria por 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial 2026.
Encuesta¿Messi es el mejor futbolista de la historia?
¿Messi es el mejor futbolista de la historia?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Gracias a esos tres goles, Messi había alcanzado a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, igualando una marca que durante años parecía inalcanzable. Sin embargo, el astro argentino no se conformó con eso y volvió a decir presente en el marcador.
Este lunes, en el segundo partido del certamen ante Austria, Lionel Messi volvió a convertir y sumó dos nuevos goles a su cuenta personal en la historia de los Mundiales. Con esta anotación, La Pulga pasó a liderar en soledad la tabla de máximos goleadores de la competencia más importante del planeta futbol.
¡GOOOOL DE MESSI! 🇦🇷⚽¡GOOOL DE RÉCORD! ¡EL MÁXIMO GOLEADOR EN MUNDIALES! 🐐— TUDN MEX (@TUDNMEX) June 22, 2026
¡17 veces Messi en una Copa del Mundo! ¡El GOAT! ¡Histórico! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆
👉https://t.co/maZY899e4N pic.twitter.com/DKXt9Ov2cw
El presente del capitán argentino lo mantiene en la cima absoluta, aunque detrás aparece Kylian Mbappé como uno de los principales perseguidores. El delantero francés ya acumula 14 goles en Copas del Mundo y continúa al acecho en esta histórica pelea por el récord.
La tabla de goleadores de los Mundiales
|Pos.
|Jugador
|Selección
|Goles
|Partidos
|1
|Lionel Messi
|Argentina
|18
|28
|2
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|24
|3
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|19
|4
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|13
|5
|Kylian Mbappé
|Francia
|14
|15
|6
|Just Fontaine
|Francia
|13
|6
En sintesis
- Lionel Messi se convirtió en el único máximo goleador histórico de los Mundiales.
- El capitán argentino anotó un gol este lunes frente a Austria.
- El delantero francés Kylian Mbappé acumula actualmente 14 goles en Copas del Mundo.