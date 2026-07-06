El emotivo mensaje de Memo Ochoa tras la eliminación del Mundial: “El mayor privilegio de mi vida”

El emblemático portero del Tri rompió en llanto luego de la derrota en el Estadio Azteca y este lunes se pronunció en redes sociales.

Se terminó el Mundial 2026 y, con ello, también la historia de algunos jugadores del la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Uno de ellos es Guillermo Ochoa, quien disputó su sexta cita mundialista a sus 40 años y se retira de la actividad profesional.

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El Memo sumó minutos en la Jornada 3 del Grupo A ante República Checa, pero le tocó ver la eliminación ante Inglaterra desde el banco de suplentes. Una vez consumada la derrota, Ochoa no pudo evitar romper en llanto y ahora le dedicó un emotivo mensaje a los aficionados mexicanos en redes sociales.

El mensaje de despedida de Memo Ochoa

El portero mexicano realizó una publicación en su cuenta de Instagram con varias fotos del último partido y el mensaje: “Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”.

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¿Guillermo Ochoa se retiró después del Mundial?

Sí, el Memo le puso fin a su carrera luego de la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en octavos de final de la Copa del Mundo. Ochoa llegó al Mundial sin equipo tras su paso por AEL Limassol y, tras la derrota, colgó los guantes.

En síntesis