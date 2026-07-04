Marruecos y Canadá se enfrentan en el Estadio Houston. El ganador se cruzará con el vencedor de la llave entre Paraguay y Francia.

Marruecos se enfrenta con Canadá este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

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Marruecos viene de eliminar a Países Bajos por penales en los dieciseisavos de final y ahora el conjunto africano tiene un nuevo rival complejo. Canadá le ganó por 1-0 a Sudáfrica y quiere seguir haciendo historia, aunque los dirigidos por Mohamed Ouahbi son favoritos.

Si Marruecos pierde este sábado con Canadá, entonces el equipo de África quedará eliminado del Mundial 2026 y no podrá repetir lo hecho en Qatar 2022, donde fue semifinalista.

Si Marruecos empata este sábado con Canadá, el partido se irá a tiempo suplementario y se disputarán dos mitades de 15 minutos cada una. En caso de mantener la igualdad, se definirá al ganador a través de la tanda de penales.

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Si Marruecos le gana a Canadá, entonces el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi clasificará a los cuartos de final de la Copa del Mundo y se enfrentaría en dicha instancia con el vencedor del cruce entre Paraguay y Francia.

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