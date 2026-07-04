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Mundial 2026

Qué pasa si Marruecos pierde, empata o gana con Canadá por los octavos de final del Mundial 2026

Marruecos y Canadá se enfrentan en el Estadio Houston. El ganador se cruzará con el vencedor de la llave entre Paraguay y Francia.

Marruecos se enfrenta con Canadá por los octavos de final
© Getty ImagesMarruecos se enfrenta con Canadá por los octavos de final

Marruecos se enfrenta con Canadá este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

Marruecos viene de eliminar a Países Bajos por penales en los dieciseisavos de final y ahora el conjunto africano tiene un nuevo rival complejo. Canadá le ganó por 1-0 a Sudáfrica y quiere seguir haciendo historia, aunque los dirigidos por Mohamed Ouahbi son favoritos.

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Si Marruecos pierde este sábado con Canadá, entonces el equipo de África quedará eliminado del Mundial 2026 y no podrá repetir lo hecho en Qatar 2022, donde fue semifinalista.

Si Marruecos empata este sábado con Canadá, el partido se irá a tiempo suplementario y se disputarán dos mitades de 15 minutos cada una. En caso de mantener la igualdad, se definirá al ganador a través de la tanda de penales.

Si Marruecos le gana a Canadá, entonces el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi clasificará a los cuartos de final de la Copa del Mundo y se enfrentaría en dicha instancia con el vencedor del cruce entre Paraguay y Francia.

Por dónde ver el partido

  • México: ViX Premium
  • Argentina: Flow Sports, DSports, Paramount+
  • Centroamérica: Tigo Sports
  • Sudamérica: DIRECTV Sports, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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