¿Dónde y en qué estadio juegan Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Este sábado 4 de julio comienzan a disputarse los octavos de final del Mundial 2026 y el primer partido de esta instancia tiene como protagonistas a Canadá y a Marruecos. El juego entre estas dos selecciones comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México).

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Canadá llegó a octavos de final tras derrotar por 1-0 a Sudáfrica con gol de Stephen Eustáquio, mientras que Marruecos eliminó a Países Bajos tras la tanda de penales y el 1-1 en los 120 minutos. El partido de este sábado se lleva a cabo en el Estadio Houston.

Detalles del Estadio Houston

Con una capacidad exacta para 68.777 espectadores, FIFA lo denominó para esta Copa del Mundo 2026 como Houston Stadium, pero en los Estados Unidos es reconocido como NRG Stadium. Construido en 2002, con un costo total cercano a los 352 millones de dólares, esta es la casa habitual de los Houston Texans en la NFL.

El Estadio Houston es un escenario habitual para importantes torneos de distintos deportes al haber sido sede de muchos partidos de la Copa Oro y la Copa América. Asimismo es recordado por albergar el Super Bowl LI, en la que los New England Patriots vencieron a los Atlanta Falcons tras una remontada histórica.

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A pesar de tener más de 20 años desde su inauguración, el recinto multipropósito está muy bien valorado por contar con un techo retráctil, siendo una característica que ayuda a reconocer a la instalación como una de las más innovadoras en América del Norte.

Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Houston

Domingo 14 de junio de 2026: Alemania 7-1 Curazao (Fase de Grupos – Grupo E)

(Fase de Grupos – Grupo E) Miércoles 17 de junio de 2026: Portugal 1-1 RD Congo (Fase de Grupos – Grupo K)

(Fase de Grupos – Grupo K) Sábado 20 de junio de 2026: Países Bajos 5-1 Suecia (Fase de Grupos – Grupo F)

(Fase de Grupos – Grupo F) Martes 23 de junio de 2026: Portugal 5-0 Uzbekistán (Fase de Grupos – Grupo K)

(Fase de Grupos – Grupo K) Viernes 26 de junio de 2026: Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí (Fase de Grupos – Grupo H)

(Fase de Grupos – Grupo H) Lunes 29 de junio de 2026: Brasil 2-1 Japón (Dieciseisavos de final)

(Dieciseisavos de final) Sábado 4 de julio de 2026: Canadá vs. Marruecos (Octavos de final)

(Octavos de final) Miércoles 8 de julio de 2026: Partido 97 – Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 (Cuartos de final)

En síntesis

El encuentro de octavos de final se lleva a cabo en el Estadio Houston (conocido habitualmente como el NRG Stadium).

(conocido habitualmente como el NRG Stadium). El recinto se localiza en la ciudad de Houston, Texas , en los Estados Unidos.

, en los Estados Unidos. El estadio tiene un aforo habilitado de 68,777 espectadores para este Mundial y destaca por su moderno e innovador sistema de techo retráctil.