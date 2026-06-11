La casa de Chivas será una de las sedes de esta Copa del Mundo. Conoce qué encuentros se jugarán en suelo tapatío.

México está listo para albergar su tercera Copa del Mundo. Tras las ediciones de 1970 y 1986, el país se unió con Estados Unidos y Canadá para la cita mundialista de 2026 y están confirmadas las sedes. Uno de los recintos elegidos por la FIFA fue el Estadio Akron de Guadalajara, casa de las Chivas.

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Interior del Estadio Akron de Guadalajara (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Akron de Guadalajara

Fase de grupos:

Corea del Sur vs. República Checa | Grupo A | Jueves 11 de junio | 20:00 hs (CDMX)

| Grupo A | Jueves 11 de junio | 20:00 hs (CDMX) México vs. Corea del Sur | Grupo A | Jueves 18 de junio | 19:00 hs (CDMX)

| Grupo A | Jueves 18 de junio | 19:00 hs (CDMX) Colombia vs. RD Congo | Grupo K | Martes 23 de junio | 20:00 hs (CDMX)

| Grupo K | Martes 23 de junio | 20:00 hs (CDMX) Uruguay vs. España | Grupo H | Viernes 26 de junio | 18:00 hs (CDMX)

España jugó en Puebla su último amistoso antes del Mundial (Getty Images)

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A diferencia del Estadio Azteca (Ciudad de México), el Akron de Guadalajara solo recibirá partidos de la fase de grupos. Puntualmente serán cuatro: dos del Grupo A, uno del Grupo K y uno del Grupo H.

Características del Estadio Akron de Guadalajara

Capacidad : 49.850 espectadores

: 49.850 espectadores Dimensiones : 105 x 68 m

: 105 x 68 m Tipo de césped : natural

: natural Propietario: Amaury Vergara

En síntesis

El Estadio Akron albergará cuatro partidos de fase de grupos del Mundial 2026.

albergará cuatro partidos de fase de grupos del Mundial 2026. Corea del Sur vs México : se jugará en este estadio el 18 de junio.

: se jugará en este estadio el 18 de junio. 49.850 espectadores: es la capacidad máxima de la sede con césped natural.