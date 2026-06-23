Los espectadores quedaron encantados con las imágenes de la sede del encuentro y te contamos cuál es.

Colombia y República del Congo serán los responsables de mantener entretenidos a todos los futboleros este martes, cuando choquen por la noche en su duelo del Grupo K. Sudamericanos y africanos se ocuparán de dar cierre a la jornada 2 de esta primera fase del Mundial 2026, con un espectáculo por demás prometedor.

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Se trata de un enfrentamiento muy importante, ya que si la ‘Tricolor’ se impone sacará boleto a dieciseisavos de final y asegurará otro representante para CONMEBOL. Por su parte, si los ‘Leopardos’ se llevan la victoria, pasarán a su contrincante en la tabla del Grupo K y se meterán de lleno en la pelea por la clasificación.

Para que la fiesta sea todavía mejor, la FIFA le asignó al partido una de las mejores sedes, y por supuesto, en México, el anfitrión más futbolero de los tres. El Estadio Akron de Guadalajara será el huésped del encuentro de hoy entre Colombia y RD Congo, en el marco de la segunda jornada del Grupo K de este apasionante Mundial 2026.

El Estadio Akron en función durante el Mundial [Foto: Getty]

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El recinto elegido por la organización para albergar este auspicioso evento es ni más ni menos que la casa de las Chivas, uno de los clubes más grandes y tradicionales de México. Sin dudas, tanto Colombia como Congo recibirán una hospitalidad inigualable en este edificio, que no gozarán en ningún otro lugar de Estados Unidos o Canadá.

Inaugurado en 2010, se trata de una de las sedes más nuevas y modernas del Mundial 2026. El Estadio Akron cuenta con una capacidad para hasta 45.664 espectadores, y se espera que esa sea la entrada total en el juego de esta noche. A los aficionados colombianos y congoleños se le sumarán fanáticos mexicanos que asistirán a ver la función.

Para esta Copa del Mundo, FIFA le cambió el nombre al Estadio Akron y lo pasó a llamar “Estadio Guadalajara”, nombre que los fans verán al llegar al establecimiento. Esto se debe a que Akron no es un auspiciante del Mundial 2026 ni del organismo, por lo que no puede aparecer su cartel mientras se desarrolle la competencia en México.

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El duelo entre Colombia y RD Congo será el primero del Grupo K que se lleve a cabo en este Estadio Guadalajara. Hasta el momento, aquí sólo se habían jugado partidos del Grupo A (la zona del anfitrión México). Será el tercer y penúltimo compromiso en esta sede: el último estipulado en esta cancha será Uruguay vs. España el próximo viernes.