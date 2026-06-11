Qué pasa si México gana, empata o pierde con Sudáfrica por la Fase de Grupos del Mundial 2026

Después de dos años de preparación al mando de Javier Aguirre, la Selección Mexicana debuta en la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana debuta este jueves en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. En el país hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el Tri en el torneo considerando que por ahora al menos todos sus partidos los jugará como ‘local’.

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El juego inaugural de la Copa del Mundo comienza a las 13:00hs (CDMX). Después de dos años de preparación desde la llegada de Javier Aguirre, con dos títulos y varios amistosos disputados, la Selección Mexicana quiere lograr un buen resultado en su primer partido.

Qué pasa si México le gana a Sudáfrica

Si México le gana a Sudáfrica este jueves 11 de junio el Tri obtendrá un gran triunfo pero de momento no asegurará su clasificación a los 16vos de final del Mundial. Sin embargo, con esta victoria ya quedaría cerca considerando que clasifican ocho mejores terceros.

Qué pasa si México empata con Sudáfrica

Si México empata con Sudáfrica sería un resultado decepcionante para el equipo de Javier Aguirre, pero la igualdad no generará ansiedad debido a que el Tri todavía tendrá que disputar dos encuentros, primero ante Corea del Sur y luego contra República Checa.

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Qué pasa si México pierde con Sudáfrica

Si la Selección Mexicana pierde con Sudáfrica sería un golpe duro para el Tri en el debut del Mundial. Sin embargo, con la chance de que clasifiquen los ocho mejores terceros, el conjunto de Javier Aguirre todavía tendrá muchas posibilidades de avanzar.

En síntesis