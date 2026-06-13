La cartelera futbolera de este domingo 14 de junio nos trae una jornada maratónica de cuatro partidos que cierran la tercera vuelta de grupos del Mundial 2026. La acción arranca con el partido de Alemania, que buscará pasarle por encima a Curazao en Houston para mandar en el Grupo E.
Por otro lado, Países Bajos medirá fuerzas ante Japón en Dallas, mientras que Costa de Marfil y Ecuador se juegan la vida en Filadelfia en un duelo clave. El cierre será en Monterrey con el Suecia frente a Túnez, un choque que promete mucho fútbol.
PARTIDOS DEL DOMINGO 14 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Alemania vs. Curazao (Grupo E)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 12:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 12:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Suecia vs. Túnez (Grupo F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 23:00 horas (lunes 15) | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.