Alemania y Países Bajos son dos de las selecciones que juegan este domingo. Hay un total de cuatro partidos este día.

La cartelera futbolera de este domingo 14 de junio nos trae una jornada maratónica de cuatro partidos que cierran la tercera vuelta de grupos del Mundial 2026. La acción arranca con el partido de Alemania, que buscará pasarle por encima a Curazao en Houston para mandar en el Grupo E.



Por otro lado, Países Bajos medirá fuerzas ante Japón en Dallas, mientras que Costa de Marfil y Ecuador se juegan la vida en Filadelfia en un duelo clave. El cierre será en Monterrey con el Suecia frente a Túnez, un choque que promete mucho fútbol.

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PARTIDOS DEL DOMINGO 14 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Alemania vs. Curazao (Grupo E)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 13:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

13:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 12:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

12:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 12:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

12:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 12:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

12:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 19:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

19:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 10:00 (PT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

Argentina: 17:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

17:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

14:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 13:00 (PT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

Argentina: 20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow

20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

17:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 18:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 01:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

01:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 16:00 (PT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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Suecia vs. Túnez (Grupo F)

Estadio BBVA (Monterrey), México

Argentina: 23:00 horas (lunes 15) | DSports, Paramount+, Flow

23:00 horas (lunes 15) | DSports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (lunes 15 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 19:00 (PT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?