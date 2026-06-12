La agenda futbolera del Mundial 2026 de este sábado 13 de junio trae una cartelera llena de emociones con cuatro partidos que prometen un nivel de primera. Primero, Qatar se mide ante Suiza buscando la campanada en el Grupo B; después, Brasil, uno de los grandes favoritos, sale a demostrar su poderío frente a Marruecos en Nueva Jersey.
En el tercer encuentro los protagonistas son Haití y Escocia, mientras que Australia y Turquía cierran la jornada en un partido que inicia el sábado y prácticamente termina cuando comience el domingo en México. Cuatro juegos, cuatro historias y un solo objetivo: avanzar en busca de la gloria máxima.
PARTIDOS DEL SÁBADO 13 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Qatar vs. Suiza (Grupo B)
Estadio Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Brasil vs. Marruecos (Grupo C)
Estadio MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 17:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (domingo 14 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Haití vs. Escocia (Grupo C)
Estadio Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (domingo 14 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Australia vs. Turquía (Grupo D)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 01:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas (sábado 13) | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 23:00 horas (sábado 13) | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 23:00 horas (sábado 13) | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (sábado 13) | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 22:00 (PT, sábado 13) / 00:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.