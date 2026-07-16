A continuación, todos los detalles sobre la Copa que levantará el campeón en la gran final.

Una de las cosas más espectaculares de ganar un Mundial, más allá del orgullo y del honor que significa semejante gesta, es sin dudas levantar el trofeo de la Copa del Mundo. Esta estatuilla es, quizás, la más extraordinaria a nivel estético entre todas las que existen en todos los rubros, y posee un valor sumamente representativo tanto material como sentimental.

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Es cierto, no siempre fue así: antes el campeón del Mundial recibía la “Copa Jules Rimet”, que se dejó de entregar hace 52 años, cuando se decidió cambiar el modelo del galardón. La copa actual se utiliza desde el Mundial 1974 y fue diseñada por Silvio Gazzaniga, escultor italiano, cuyo diseño fue escogido por las autoridades entre otras cincuenta propuestas presentadas.

También de origen italiano como el creador del trofeo, la empresa fabricante es GDE Bertoni, residente la ciudad de Paderno Dugnano, encargada de replicar una pieza tan fantástica. Esta compañía construye un nuevo modelo para cada Mundial, pero siempre manteniendo la misma Copa, sin retocarla de ninguna manera. Hay un trofeo único para cada edición del torneo.

¿Quién será el próximo dueño del trofeo? [Foto: Getty]

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¿Cómo es el diseño del trofeo del Mundial?

La Copa que recibe el campeón del mundo representa a dos figuras humanas levantando al Planeta Tierra, elevándolo con sus brazos. Esto busca ser un símbolo de la victoria y de la unión de los pueblos por medio del balón y del futbol, juntando a los continentes en uno solo. Las dos personas no tienen rasgos claros, como señalando que cualquier jugador, sin importar de que país sea, puede ganar un Mundial.

¿De qué material está hecho el trofeo del Mundial?

Este galardón está elaborado con oro de 18 quilates: aunque suele decirse que es de “oro macizo”, por dentro es hueco ya que si no pesaría muchísimo más. Sí posee un metal interno para darle mayor resistencia y estabilidad al mismo. Además, la base está hecha con dos anillos de malaquita, una piedra semipreciosa que es lo que se puede ver de color verde.

¿Cuánto pesa el trofeo del Mundial?

Esta es una pregunta muy común y tiene su respuesta concreta: el peso oficial de la estatuilla es de 6,175 kilogramos, lo que permite que cualquier futbolista pueda levantarlo sin problemas. En la base, que no suele verse al ser mostrado en alto ni al ser apoyado, están escritos los nombres de todos los equipos campeones de 1974 en adelante; al estar tallados, no suman peso extra.

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¿Cuánto vale el trofeo del Mundial?

Esta Copa deseada por todos posee un costo estimado de ¡250 mil dólares! según los datos destapados por GOAL. No obstante, por supuesto, el verdadero valor es el abstracto, que significa ganar el Mundial, poner en lo más alto al país y ser el mejor equipo del planeta. Vale aclarar que el trofeo no está a la venta ni mucho menos, es solo un importe aproximado global.

¿Quién será el próximo en ganar el trofeo del Mundial?

Argentina y España se disputarán quedarse con el premio en la final del Mundial 2026 que protagonizarán el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey. La ‘Albiceleste’ sabe lo que representa ya que lo ha hecho en tres oportunidades anteriormente (y es el vigente campeón), mientras que la ‘Furia Roja’ lo hizo en una sola ocasión y va por la segunda.