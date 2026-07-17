Se confirmaron los responsables de conceder la Copa a los jugadores del equipo que gane la final.

Desafortunadamente, en el futbol nunca puede haber dos ganadores y uno siempre se queda sin nada. Este domingo, Argentina y España lucharán por ser quien alce bien alto el trofeo del Mundial 2026, y no ser quienes miren de lejos la ceremonia de premiación. Uno será homenajeado y condecorado, y el otro se sumergirá en la tristeza y devastación.

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En ese momento del reconocimiento absoluto que para el vencedor es tan glorioso, una personalidad siempre está encargada de entregar la Copa al equipo que sale campeón. La tradición marca que el capitán del que gana la final recibe el trofeo en sus manos, se acerca a sus compañeros y juntos saltan con una lluvia de papeles y fuegos artificiales.

En la anterior edición de la Copa del Mundo, a Lionel Messi le había dado el premio el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, máxima autoridad del país anfitrión. Acompañado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le había hecho entrega del trofeo al capitán de Argentina y por su propia cultura también colocado un velo sobre sus hombros.

Messi, el Emir e Infantino con la Copa [Foto: Getty]

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Con vistas a la final del Mundial 2026, luego de bastantes especulaciones ya se ha confirmado quién será el encargado del episodio previo a la consagración en el partido del domingo. Sea la Selección Argentina o la Selección de España, de antemano ha quedado decidido y organizado cómo se realizará esa ceremonia de condecoración al campeón del mundo.

Según dieron a conocer FIFA y la Casa Blanca, Donald Trump le obsequiará el trofeo al equipo campeón del Mundial 2026. El presidente de los Estados Unidos, país sede de la final (se juega en Nueva Jersey) será el responsable de conceder la Copa al ganador. Está totalmente asegurada la presencia del mandamás de Norteamérica en Argentina vs. España.

“Ese siempre ha sido el plan y así se ha hecho siempre en el pasado: el presidente del país de la final entrega el trofeo junto al presidente de la FIFA”, expresó Gianni Infantino públicamente. De este modo, se repetirá la costumbre de esta instancia de los Mundiales, tal como sucedió con el Emir en Qatar 2022 y también con Vladimir Putin en Rusia 2018.

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De esta manera, Donald Trump volverá a acaparar el centro de la escena de una premiación como ya lo hizo en 2025. El año pasado, el presidente de EEUU le entregó el trofeo del Mundial de Clubes al Chelsea, escena que se volvió tendencia. Allí, el mandatario le dio la Copa al capitán Reece James y luego se quedó en el medio mientras los jugadores festejaban.