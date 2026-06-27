¿Por qué no juega Lionel Messi en Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026?

Entérate de la razón por la que la estrella del equipo campeón del mundo no estará presente ante los asiáticos.

Argentina afronta el cierre de la primera fase del certamen con la tranquilidad del objetivo cumplido. Este sábado, el combinado albiceleste se mide ante Jordania por la última jornada del Grupo J, un compromiso donde la gran novedad pasa por la ausencia de Lionel Messi en la alineación titular, lo cual generó sorpresa entre los aficionados.

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El motivo por el que Messi no juega en Argentina vs. Jordania

La suplencia del capitán responde de forma exclusiva a una planificación estratégica del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Con el boleto a la siguiente ronda asegurado de manera anticipada y el rival de turno completamente eliminado de la competencia, el seleccionador optó por preservar el estado físico de su máxima figura y otorgarle descanso.

El propio director técnico confirmó la noticia en la rueda de prensa brindada este viernes, donde aclaró que el astro de la MLS iniciará el juego desde el banco de suplentes y sumará minutos en el segundo tiempo. A su vez, la alineación titular presenta una rotación masiva con la inclusión de una mayoría de futbolistas suplentes para darles rodaje en el torneo.

La mirada de Argentina está puesta de forma definitiva en los duelos de eliminación directa. El equipo ya tiene confirmado su cruce correspondiente a los dieciseisavos de final, instancia donde se enfrentará ante Cabo Verde el próximo viernes. Por ello, cuidar las piernas de los habituales titulares resulta clave para llegar en óptimas condiciones al inicio de las llaves decisivas.

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En síntesis